Oyuncu Nilgün Belgün hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

21 Aralık 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:23

Başarılı oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hastane odasındaki bir fotoğrafına yer veren Belgün domuz gribine yakalandığını açıkladı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"DOMUZ GRİBİNE YAKALANDIM"

Hastalığı nedeniyle çalışmalarına ara veren Belgün, tiyatro tarihlerinin ertelendiğini belirtti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizinle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…” ifadesini kullandı.

Oyuncuya çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Cem Özer, Nükhet Duru, Sahrap Sosyal, Behzat Uygur Pınar Altuğ gibi ünlü isimler Belgün’ün paylaşımının altına ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten mesajlar yazdı.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, sıklıkla Ocak ve Şubat gibi kış aylarında görülen ve mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. H1N1 influenza virüsü nedeniyle ortaya çıkan domuz gribi hastalığı ani başlangıçlı bir solunum yolu hastalığıdır, üst solunum yolları boyunca iltihabi değişikliklere neden olarak zaman içerisinde alt solunum yollarına ilerleyebilir.

Kişiden kişiye değişmekle beraber domuz gribi belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ateş

Boğaz ağrısı

Öksürük

Vücut ağrıları

Baş ağrısı

Üşüme

Titreme

Burun tıkanıklığı

İştah kaybı