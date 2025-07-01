Oyuncu Tamika Chesser erkek arkadaşını öldürdü! Kesik baş her yerde aranıyor

Reality şov Beauty and the Geek Australia’nın eski yıldızı ve oyuncu Tamika Chesser, erkek arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı. Avustralya polisi, öldürülen adamın kafasının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Polis, geçen hafta Güney Avustralya'daki bir apartman dairesinde 39 yaşındaki Julian Story'nin parçalanmış cesedini buldu. Olayın ardından sevgilisi Tamika Chesser'ın cinayetle suçlandığı açıklandı.

KAFASI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ

Güney Avustralya Polisi Cuma günü yaptığı açıklamada , "Julian'ın cesedinin parçalanmış olması polis ve acil servis personeli için son derece rahatsız edici bir sahneydi" dedi. Öte yandan Julian'ın kafasının da gövdesinden ayrıldığını belirterek kapsamlı aramalara rağmen henüz bulunamadığı bildirildi.

DAİREDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Polis, cesedin parçalarının Port Lincoln'deki bir evde bulunduğunu ve 17 Haziran gecesi olayın meydana geldiğini belirtti.

Mahkemeye sunulan polis belgelerinde, olay yerinde "ciddi şekilde yanmış ve şekli bozulmuş ölü bir bedenle" karşılaşıldığı açıklandı.

Bir tanık, Chesser’ı daireden çıkarken gördüğünü ve ne yaptığını sorduğunu belirtti.

Julian Story ve Tamika Chesser

CEVABI “HİÇBİR ŞEY” OLDU

Chesser’ın ise “Hiçbir şey” cevabını verdiğini ve köpeklerini gezdirdiğini söylediğini aktardı.

Polis ekipleri olayın ardından Tamika Chesser’ı arka bahçede bir sandalyede oturur halde ve tepkisiz vaziyette buldu.

Tutuklanma talebi ile karakola götürülen Chesser, polise karşı uyumlu tavırlarıyla dikkat çekti.

MAHKEME ERTELENDİ

Ardından tutuklama emriyle gözaltında bulunan Chesser, 27 Haziran’da mahkemeye uzaktan video bağlantısıyla çıkarıldı. 34 yaşındaki oyuncu ve modelin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Bir sonraki duruşmanın aralık ayına ertelendiği açıklandı.