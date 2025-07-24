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Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile tanışma hikayesini anlattı! “Olmaz dediğim kişi şu an eşim”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile tanışma hikayesini anlattı! “Olmaz dediğim kişi şu an eşim”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in borçları nedeniyle haciz şoku yaşayan Özcan Deniz gündemden düşmüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren şarkıcı, evliliğine dair itiraflarda bulundu. Katıldığı programda eşi Samar Dadgar ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

Son dönemde ailevi sorunlarla sıkça gündeme gelen Özcan Deniz’in hesaplarına haciz uygulanmış, tüm mal varlığına ve gelirlerine el konulmuştu. Ağabeyinin borçlarına kefil olması nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalan Deniz, banka hesaplarının ve gelirlerinin bloke edildiğini, kredi kartlarını dahi kullanamaz hale geldiğini belirtmişti.

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile tanışma hikayesini anlattı! “Olmaz dediğim kişi şu an eşim” - 1. Resim

2 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Tatsız günler yaşayan şarkıcı, son olarak YouTube’daki bir kanala konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan isim, 2018 yılında evlenip bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan’la yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından, 2023’te tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile tanışma hikayesini anlattı! “Olmaz dediğim kişi şu an eşim” - 2. Resim

“SAMAR’A OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM”

Deniz katıldığı programda Dadgar ile tanışma hikayelerini şu sözlerle özetledi:

“Samar Dadgar ile 10 yıl önce tanıştık. Birçok şeyi konuşabildiğim, tartışabildiğim iki kişiydik ama 20 yaşındaydı o yüzden olamazdı. Samar'a olmayacağını söyledim. 4-5 yıl sonra Samar'dan bana bir mesaj geldi 'İyi misin?' diye. Olmaz dediğim kişi şu an eşim, mutlu olduğum kişi ve çocuğumla iyi anlaşıyorlar.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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