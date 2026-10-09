Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ı kaybettiklerini açıklayarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar ile 2023 yılında evlenmişti. Evliliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren çift, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutlamıştı. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çiftten bu kez üzücü bir haber geldi.

ACI HABERİ INSTAGRAM’DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Samar Dadgar, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki yeğeninin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haber, Dadgar’ın takipçilerini de üzdü.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın acı günü… Henüz 3 yaşındaydı

“YEĞENİMİZİ KAYBETTİK”

Yeğeni Liam’ın vefat ettiğini duyuran Dadgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.”

Yaşadığı büyük acıyı paylaşan Samar Dadgar’a, takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın acı günü… Henüz 3 yaşındaydı

SAMAR DADGAR KİMDİR?

1994 yılında İran’da dünyaya gelen Samar Dadgar, modacılık yapmaktadır. Eğitim hayatına İran’da başlayan Dadgar, ülkesinden ayrılmasının ardından eğitimini Avrupa’da sürdürdü.

Özcan Deniz ile bir süre birliktelik yaşayan Dadgar, 2023 yılında ünlü şarkıcıyla evlendi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Samar Dadgar, Instagram’da “samar.dadgar” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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