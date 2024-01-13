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    Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu… Tanyeli’nin son hali içler acısı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Pankreas kanserine yakalanan ardından kendini tedaviye adayan ünlü sanatçı Tanyeli, katıldığı bir programda sevenlerini şoke etti. 49 kiloya kadar düşen ünlü sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı. Öyle şeyler söyledi ki sunucular bile üzüldü.

    Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu… Tanyeli’nin son hali içler acısı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, katıldığı bir canlı programda sevenlerini kahretti. 49 kiloya kadar düşen sanatçı, "Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum. Ben çok hazırlıksız yakalandım" dedi.

    CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

    Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu. Sağlık durumundan bahseden Tanyeli, "Tedavi için Küba'ya gittim ama oradaki aşı bana olmadı. Akrep zehri almaya başladım ama o da bir süre sonra alerji yapmaya başladı. Ömrü hayatıma düşmediğim 49 kiloya düştüm. Hiçbir şey yiyemez hale geldim. Radyoterapi yaptırdık eğer küçüldüyse önümüzdeki hafta beni çok büyük bir ameliyat bekliyor. Pankreastaki tümörün yayılıp yayılmadığını öğreneceğiz. Küçülüp beni ameliyata alırlarsa bu hastalıktan kurtuluyorum. Bu Allah'tan gelen davetsiz bir misafir o yüzden de sonuna kadar tevekkülüm var. Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum" dedi.

    Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu… Tanyeli’nin son hali içler acısı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

    40 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ! SUNUCULAR BİLE ŞAŞTI KALDI 

    Hastalığını nasıl fark ettiğini ve bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Tanyeli, "Ben zatürre olduğumu zannettim iyileşmeyince check up yaptırdığımda pankreası öğrendim. Bu hafta benim doğum günü haftam. Dostlarım bana çok büyük emek verdi. Ben çok hazırlıksız yakalandım. Haluk Şentürk, Yıldız Tilbe, Işın Karaca, Zara, Yonca Evcimik, Ebru Gündeş, Sibel Can ve tüm dostlarım bir araya geldi bu da beni çok duygulandırıyor. 14 Ocak'ta doğum günümü kutlayacağız. Bu destek ve moral gecesine döndü. Doğum günümde dostlarımın yanında olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu… Tanyeli’nin son hali içler acısı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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