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Pelin Karahan, Bahar dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter

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Pelin Karahan, Bahar dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter

Magazin Haberleri

Son dönemlerin beğeniyle takip edilen dizisi Bahar'ın kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Karahan katılacak. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, böbrek nakli olan Sevda adlı karaktere hayat verecek. 

Geniş izleyici kitlelerine hitap eden Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi bayram tatili nedeniyle yayına bir hafta ara vermişti. Dizi önümüzdeki salı izleyicileriyle kavuşacak.

Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğuna oturduğu, Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı diziye yeni bir isim konuk oluyor.

2 BÖLÜM OYNAYACAK

Uzun süredir ekrandan uzak olan Pelin Karahan 'Bahar' dizisinde yer alacak.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya’yı buluşturan dizide Pelin Karahan, 2 bölüm oynayacak. Oyuncu dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir karaktere hayat verecek.

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