Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde'ye yürek ısıtan mesaj! Son haline yorum yağdı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kızına duyduğu sevgiyi içten ifadelerle dile getiren usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Anne-kızın birlikte çekilmiş fotoğrafları da sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in tanışması, 1979 yılında birlikte rol aldıkları "Kara Yazma" filminin çekimleri sırasında gerçekleşti. İkili arasında başlayan yakınlık zamanla birlikteliğe dönüştü. Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Savaş ve Tatlıses'in bu birlikteliğinden Melek Zübeyde dünyaya geldi.

Perihan Savaştan kızı Melek Zübeydeye yürek ısıtan mesaj! Son haline yorum yağdı

Yaklaşık üç yıl sürdüğü belirtilen ilişki, 1980'li yılların başında sona erdi. Çiftin ayrılık sürecine ilişkin yıllar içerisinde farklı iddialar gündeme gelmişti.

Tatlıses ile yollarını ayırmasının ardından oyunculuk kariyerine devam eden Perihan Savaş, 1987 yılında oyuncu Yılmaz Zafer ile evlendi. Bu evlilikten Savaş Zafer adında bir oğlu oldu.

Perihan Savaştan kızı Melek Zübeydeye yürek ısıtan mesaj! Son haline yorum yağdı

KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ DUYGUSAL SÖZLERLE KUTLADI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Perihan Savaş, bu kez kızı Melek Zübeyde Akkaş için yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kızının doğum gününü kutlayan oyuncu, paylaşımında ona olan sevgisini dile getirdi.

Melek Zübeyde'ye "ilk göz ağrım" diye seslenen Savaş, kızını hayatındaki en özel kişilerden biri olarak tanımladı. Savaş, paylaşımında “İlk göz ağrım, bitanem, sen benim kolum kanadım ailemizin en büyük şanssısın. İyi ki varsın meleğim iyi ki… Yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin” dedi.

Perihan Savaştan kızı Melek Zübeydeye yürek ısıtan mesaj! Son haline yorum yağdı

TAKİPÇİLERİNDEN BENZERLİK YORUMLARI GELDİ

Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Anne kızın fotoğraflarını inceleyen sosyal medya kullanıcıları, Melek Zübeyde'nin benzerliği hakkında yorumlarda bulundu. Bazı takipçiler annesine benzediğini belirtirken, bazıları ise genç kadının gülüşü dışında babası İbrahim Tatlıses'i andırdığını ifade etti.

Perihan Savaştan kızı Melek Zübeydeye yürek ısıtan mesaj! Son haline yorum yağdı

MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Anne ve babası sanat dünyasının tanınan isimleri arasında yer alsa da Melek Zübeyde Akkaş, magazin gündeminden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Üç çocuk annesi olan Akkaş, özel hayatını gözden uzakta tutuyor.

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