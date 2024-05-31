Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İhanet iddiası ortalığı karıştırdı

Uzun süredir birlikte olan ve evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ayrıldığı iddia edildi. Çiftle ilgili ihanet iddiası ortaya atılırken, magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber hayranlarını üzdü.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım cephesinden şoke eden bir haber geldi. Bu yaz nikah masasına oturması beklenen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü.

KAAN YILDIRIM’DAN PINAR DENİZ’E EVLİLİK TEKLİFİ

Geçtiğimiz yaz boyu tatil yapan çiftten sevindiren haber gelmişti. Pınar Deniz’e Kaan Yıldırım Londra’da evlilik teklifinde bulunmuştu. Deniz, teklifi çok açık etmeden “İşte öyle bir şey” notuyla paylaşmış, fotoğrafa ise 06.08.23 tarihini not düşmüştü. Deniz’in, erkek arkadaşı Yıldırım’ı etiketlediği karedeki mutluluk gözyaşları takipçilerinin dikkatinden kaçmamış ve beraberinde birçok tebrik mesajı gelmişti.

BEKLENEN DÜĞÜN ERTELENDİ

Öte yandan ünlü çiftin bu yıl Haziran ayında evlenecekleri haberleri sevenlerini mutlu etmişti. Aileleri tanışan iki Deniz ile Yıldırım’ın bilinmeyen bir nedenden dolayı düğün tarihleri Eylül ayına ertelenmişti.

AYRILIĞIN NEDENİ İHANET Mİ?

Takvim’in haberine göre ikiliden kötü haber geldi. Yaklaşık 3 senedir birlikte olan çiftin, ilişkilerine son noktayı koyarak ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığın kesin nedeni tam olarak bilinmezken, ünlü oyuncuların yakınlarından gelen bilgilere göre çiftin arası açıldı. Ayrılığın nedeninin ihanet mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğu ise akıllarda soru işareti bıraktı.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

“Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı?” sorusu hayranları tarafından merak edilirken, ikiliden henüz beklenen açıklama gelmedi.