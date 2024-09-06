Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğün yeri belli oldu! Hazırlıklar neredeyse tamam

Uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım eylül ayında nikah masasına oturacak. Oyuncu çift düğün için rotayı yurt dışına kırdı. İkilinin nikahına dair detaylar da belli olmaya başladı.

“Düğünü Çağla için yaptım” diyen Acun Ilıcalı bilinmeyenleri ilk kez açıkladı

“Düğünü Çağla için yaptım” diyen Acun Ilıcalı bilinmeyenleri ilk kez açıkladı

Son olarak Yargı dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte. Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştirmeye karar veren çiftin uzun süredir düğün mekanı aradığı konuşuluyordu. İkili kararını verdi.

DÜĞÜN TARİHİNİ ÖNE ALDILAR

Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri reddeden Pınar Deniz, bir süre oturacakları evin detayıyla ilgilendi. Bebek bekledikleri için düğün tarihini öne aldığı iddia edilen çift bu ay evliler kervanına katılacak.

İTALYA’DA ‘EVET’ DİYECEKLER

Hürriyet’te yer alan habere göre; Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın yurt dışında kıyacakları nikahla mutluluğa ‘evet’ diyecek.

Roma Büyükelçiliği’nde evlenmek için başvuruda bulunan çift, gösterişli bir düğün yerine romantik bir törenle İtalya’da dünyaevine girecek.

Öte yandan çiftin Roma Büyükelçiliği’nde evlenmek için başvuruda bulunduğu ve büyükelçilikten eylül ayı için gün beklediği öğrenildi.

GÖSTERİŞLİ DEĞİL SADE TÖREN

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz gösterişli bir düğün yerine, sade bir törenle hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Sevilen ikili bu özel anlarını İtalya’nın tarihi atmosferi içinde kutlayacak.