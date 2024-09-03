Ponzi vurgununda yeni gelişme: Kıvanç ve Beril Talu için istenen ceza belli oldu

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç’un 195’er yıl hapsi istendi.

Ponzi sistemiyle takipçilerini ve yakınlarını dolandıran Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

PONZİ SİSTEMİ İLE DOLANDIRICILIK

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı.

3 MİLYON 17 BİN LİRALIK VURGUN

Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.

195'ER YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Beril Talu beyanında, 10 yıldır iletişim ve pazarlama çözümleri şirketinde çalıştığını, ilgilendiği projeler nedeniyle şirkete fatura edilmemiş bedellerin ödenmesini kendisinden talep ettiklerini, bu nedenle istifaya zorlandığını ve şirkete olan borcunu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini öne sürdü.

Ayrıca eşi Kıvanç Talu adına kayıtlı olan Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. şirketinin üstlendiği işlerin yapımcılığını yaptığını anlatan Beril Talu, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu, işi yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını aktardı.

BERİL TALU: KİMSEYE ORTAKLIK TEKLİF ETMEDİK

Müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını savunan Beril Talu, müştekilerden yalnızca borç aldıklarını, eşi Kıvanç ile gizlilik çerçevesinde yürütülen projeleri olduğu için kimseye ortaklık teklif etmelerinin mümkün olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Beril Talu, eşi adına kayıtlı reklam organizasyon şirketinin öncesinde kendisinin ve eşinin sigortalı çalışmasının olması nedeniyle babası adına kayıtlı olduğunu, müştekileri dolandırma kasıtlarının olmadığını, tehdide maruz kaldıkları için yurt dışına çıkmak zorunda kaldıklarını, yurt dışına çıkmadan önce babasının kredi çekip kendisine verdiğini, bu parayı borç aldığı 3 kişiye verdiğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü.

KIVANÇ TALU: BORÇ ALMAK ZORUNDA KALDIK

Tutuklu sanık Kıvanç Talu da ifadesinde, Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Reklam Ltd. şirketini devraldığı dönem ve öncesinde devam işlerinin olduğunu, bu işlerin bir kısmını tamamladıklarını ancak tamamlanmayan projeler için sermayeye ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle sektörde benzer işler yapanlardan ve arkadaşlarından borç para almak zorunda kaldıklarını kaydetti.