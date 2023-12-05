Ronaldo'nun yeni malikanesi hayrete düşürdü! Evin özellikleri komşularını çileden çıkardı

5 Aralık 2023 16:11 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:12

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın önemli takımlarından Al Nassr'da oynayan Cristiano Ronaldo, şimdilerde memleketi Portekiz'de yaptırdığı devasa malikane ile gündeme oturdu.

Malikanenin lüks detayları ise duyanları şaşırtıyor. İçerisinde tam 30 araçlık bir garajı da olan görkemli evde yok yok...Tenis kortları, futbol sahası bile bulunan evin yeni detayı dikkatleri çekti.

MALİKANE 22 MİLYON EURO CİVARINDA

Şaşalı yaşamıyla konuşulan Dünya yıldızı futbolcu Ronaldo, geçen sene ülkesi Portekiz'de bir arazi satın alarak kendisine bir ev yaptırmaya başlamıştı. İnşaatın sonuna gelirken projenin detayları da ortaya çıktı. Portekiz'deki malikanenin ortalama değerinin 22 milyon euro civarında olduğu tahmin edilirken Portekiz'in en pahalı evi olma özelliğine sahip.

SU ALTI YÜRÜYÜŞ YOLUNA SAHİP CAM HAVUZ!

Dört katlı olması planlanan lüks malikanenin tüm cepheleri camdan dizayn edilecek ve 4 lüks suiti olacak. Aynı zamanda da sinema odası, spor salonu, futbol sahası gibi yaşam alanlarını da içerecek.

Ronaldo'nun yaptırdığı yeni evinde olmasını istediği detay ise hayranlarının ağzını açık bıraktı. Ronaldo'nun su altı yürüyüş yoluna sahip bir cam yüzme havuzu da yaptırdığı gündeme bomba gibi düştü. Su altı yürüyüş yoluna sahip cam yüzme havuzunu duyanlar adeta "Yok artık" dedi.

"EV O KADAR BÜYÜK Kİ HASTANEYE BENZİYOR"

2024'ün yaz aylarında bitirilmesi planlanan gösterişli malikanenin yeni komşuları ise inşaat halinden muzdarip. Cascais sakinlerinden bir kişi Ok Diario'ya yaptığı açıklamada, "Üç yıldır inşaat halindeyiz. Ev o kadar büyük ki hastaneye benziyor. Sokağım aylardır kapalı, bahçem tozla dolu. Hepsi Firavun Ronaldo'nun 'piramidi' yüzünden” ifadelerine yer vererek tepkisini dile getirdi.