Sabri Ugan’a acı veda! Eşi Suzan Ugan ayakta zor durdu, oğlu ağlayarak konuştu: Tebessümünü kendime saklayacağım

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 62 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi Suzan Ugan’ın ayakta zor durduğu görülürken, oğlu yaptığı duygusal konuşmada “İzleyenlerinin hafızasında sesiyle kalacak, onları çocukluklarına götürecek, bende naifliğiyle kalacak, onun o güzel tebessümünü kendime saklamama izin verin” dedi.

Kanser nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve beyin damarlarındaki tıkanıklık dolayısıyla entübe edilen Sabri Ugan geçtiğimiz gün vefat etti. Oğlu Doruk Ugan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

YAKINLARINDAN SON GÖREV

Sabri Ugan için bugün Levent'teki Türk Spor Yazarları Derneği'nde veda töreni düzenlendi. Törene Ugan’ın yakınları ve Ertem Şener, Ersin Düzen, Cem Yılmaz gibi isimler katıldı.

OĞLU DORUK UGAN: UMARIM ONA İYİ BİR YOL ARKADAŞLIĞI YAPMIŞIMDIR

Anma töreninde Sabri Ugan’ın eşi Suzan Ugan’ın ayakta durmakta zorlandığı görülürken, oğlu Doruk Ugan yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Oğul Ugan babası için şu ifadeleri kullandı:

“İzleyenlerinin hafızasında sesiyle kalacak, onları çocukluklarına götürecek, bende naifliğiyle kalacak, onun o güzel tebessümünü kendime saklayacağım izin verin. Sizler de meslektaşları ve çalışma arkadaşları olarak onun nezaketini devam ettireceksiniz, öyle şifa bulacaksınız. Bugün burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır çünkü biz baba oğul bir yol arkadaşıydık. Bu hastalık sürecinde de öyle oldu. Ona hikayesine eşlik etmek istediğimi söyledik, son ana kadar öyle de oldu. Baba oğul iyi mücadele ettik…”

ERSİN DÜZEN: SAMİMİYETİYLE HEP BİZE SARILDI

Sunucu ve spiker Ersin Düzen, Sabri Ugan'ın yüzündeki tebessümü her zaman gördüklerini belirterek, "Ağabey kavramı sadece aynı kandan olmak değildir. Onu biz de hem birlikte olduğumuz dönem hem sonrasında Sabri ağabey çok güzel şekilde yaşattı. Bize çok destek oldu, bizim bu meslekte başarılı olmamız için her zaman eli bizim omzumuzdaydı. Özellikle Ertem ve benim, Sabri ağabey dediğimizde hep bizim yanımıza koştu. Star TV’de çalıştığımız 8 senelik dönemde bir kez olsun dahi aramızda ne bir kırgınlık oldu, ne bir kırıcı cümle kullandık. Saygımızı ona her zaman gösterdik. O bize içten kalbiyle, samimiyetiyle hep bize sarıldı. Allah ondan razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Sabri ağabey ile anılarımız demek kahkahalar demek. Yüzündeki o tebessümü her zaman gördük. En zor zamanlarımızda dahi bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

ERTEM ŞENER: 11. KATTA HAYAT DERSİ VERDİ

Spiker Ertem Şener ise "Stüdyoya yine önce o girdi" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Önce bana bırakın derdi, siz arkamdan gelirsiniz derdi. Benim terim daha kurumadı. 1,5 ay önce ben annemi kaybettim. Annemden sonra Sabri ağabeyin bu acısı iyice sırtımı ıslattı. Annemden sonra herhalde ‘kimseye bu kadar ağlamam’ diyordum. 2 gündür bizim Ersin ile yaşadıklarımız çok başka. Sabri ağabey için bir belgesel yapılacaksa adı mutlaka, '11. kattaki o gülen adam' olmalı. 11. katta hayat dersi verdi. Ölümünden 1 hafta önce video çekti. Bana söz verdirdi ‘kimseye söylemeyeceksin’ dedi. Ölümüne 1 hafta kala bile yoğun bakım odasının yanında güldürüyordu. Bize çok başka şeyler öğretti."

SABRİ UGAN’IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabri Ugan’ın vefatından önce gazeteci Raif Ugan’a vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Spor spikeri ve moderatör Ugan’ın vasiyetinde cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii’nde kılınmasını rica ettiği ve babasının üstüne gömülmek istediği öğrenildi.

Pankreas kanseri nedeniyle yaşama gözlerini yuman Ugan’ın cenazesi yapılan anma töreninin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenazesi Sakarya'ya getirilecek. Ardından Adapazarı’nda bulunan Orhan Camii'nde ikindi namazının sonrasında Emirdağ Mezarlığı'na gömülecek.

Sabri Ugan, bir dönem TGRT Haber Spor Müdürü ve moderatörlüğü görevlerinde bulunmuştu. Ugan, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.