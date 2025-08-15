Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > MESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin&#039;de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ( MESKİ), içme suyu ana şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle Erdemli, Mut, Silifke, Çamlıyayla ve Mezitli ilçelerinde planlı su kesintisi yapılacağı duyurdu. Belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşların, su kesintisine karşı gerekli tedbirleri almaları istendi. Çalışmaların tamamlanması halinde sular yeniden verilecektir. Peki, Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte, MESKİ su kesintisi listesi...

MESKİ, içme suyu ana şebeke hattında oluşan arıza ve doğalgaz alt yapı çalışması nedeniyle Erdemli, Mut, Silifke, Çamlıyayla ve Mezitli ilçelerinde su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.

Su kesintisi süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına su depolamaları tavsiye ediliyor. Peki, "Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte cevabı...

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Mersin'in 5 ilçesinde bugün su kesintisi gerçekleşecektir. Bugün sular mahallelere göre değişiklik gösterecek şekilde 12:00,14:00 11:00, 10: 30, 12:00 saatlerinde gelecektir.

Çalışmaların tamamlanması durumunda sular kademeli olarak yeniden verilecektir. Detaylı bilgi sahibi olmak için MESKİ'nin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

MESKİ 15 Ağustos Cuma günü su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin tek tek listesini paylaştı. Buna göre Mersin'de bugün şu bölgelerde su kesintisi gerçekeleşecektir;

  • ERDEMLİ - TÖMÜK
  • MUT - BARABANLI, CUMHURİYET, DEVECİ, DOĞANCI, GÜLLÜK, KALE, KARŞIYAKA, KÜLTÜR, MEYDAN, ORTAKÖY, PALANTEPE, PINARBAŞI, YAPINTI, YATIRTAŞ, YAZALANI
  • TOROSLAR - KAYRAKKEŞLİ
  • SİLİFKE - GAZİ
  • SİLİFKE - CAMİİKEBİR, TOSMURLU
  • SİLİFKE - TAŞUCU
  • ÇAMLIYAYLA - CUMAYAKASI
  • MEZİTLİ - ESENBAĞLAR, ESKİ MEZİTLİ

MESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

