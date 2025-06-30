62 yaşında hayatını kaybeden Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı!

62 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı. Ugan’ın, cenazesinin Adapazarı Orhan Camii’nden kaldırılmasını ve babasının mezarına defnedilmesini istediği öğrenildi.

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Pazar günü, İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede hayata veda etti.

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Habertürk’ün haberine göre, Sakaryalı gazeteci ve spiker Ugan’ın vefatının ardından, kardeşi gazeteci Raif Ugan’a yaptığı vasiyet ortaya çıktı.

Sabri Ugan

SABRİ UGAN'IN VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Ugan, cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii’nde kılınmasını ve babasının mezarına defnedilmesini istedi. Sabri Ugan için 1 Temmuz Salı günü saat 10.30’da Levent Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde bir anma töreni düzenlenecek.

Ardından, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası cenazesi memleketi Sakarya’ya götürülecek. Ugan, Adapazarı Orhan Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından, Emirdağ Mezarlığı’nda babasının mezarına defnedilecek.