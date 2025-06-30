Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 62 yaşında hayatını kaybeden Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı!

62 yaşında hayatını kaybeden Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
62 yaşında hayatını kaybeden Sabri Ugan&#039;ın vasiyeti ortaya çıktı!
Vasiyet, Cenaze, Adapazarı, Sakarya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

62 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı. Ugan’ın, cenazesinin Adapazarı Orhan Camii’nden kaldırılmasını ve babasının mezarına defnedilmesini istediği öğrenildi.

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Pazar günü, İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede hayata veda etti.

62 yaşında hayatını kaybeden Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! - 1. Resim

Habertürk’ün haberine göre, Sakaryalı gazeteci ve spiker Ugan’ın vefatının ardından, kardeşi gazeteci Raif Ugan’a yaptığı vasiyet ortaya çıktı.

Sabri Ugan
Sabri Ugan

SABRİ UGAN'IN VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Ugan, cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii’nde kılınmasını ve babasının mezarına defnedilmesini istedi. Sabri Ugan için 1 Temmuz Salı günü saat 10.30’da Levent Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde bir anma töreni düzenlenecek.

62 yaşında hayatını kaybeden Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! - 3. Resim

Ardından, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası cenazesi memleketi Sakarya’ya götürülecek. Ugan, Adapazarı Orhan Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından, Emirdağ Mezarlığı’nda babasının mezarına defnedilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KKTC'de askeri birliği izinsiz görüntüleyen Yunan vatandaşı gözaltında! Paylaşımı daha skandal
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acılı babanın ilk sözleri! Çarpıcı açıklamaları gündem oldu: Kızı Nihal Candan’la son konuşmasını anlattı - MagazinAcılı babanın ilk sözleri! Kızı Nihal Candan’la son konuşmasını anlattıBüyük acı! Oyuncu Ege Kökenli bebeğini kaybetmişti! Sessizliğini bu sözlerle bozdu - MagazinÜnlü oyuncunun en acı günü! Sessizliğini bu sözlerle bozduKorkutan anlar: Alişan konserinden önce bıçaklı saldırı - MagazinKorkutan anlar: Alişan konserinden önce bıçaklı saldırıÜnlü spor kulübü acı haberi duyurdu! Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu haberi görünce yıkıldı - MagazinÜnlü spor kulübü acı haberi duyurdu! Aldığı haberle yıkıldıFaik Öztürk ve Safiye Soyman Bodrum'da kebap yediklerine pişman oldular! Ödedikleri parayı duyanlar kulaklarına inanamadı - MagazinKebap yediklerine pişman oldular! Ödedikleri parayı duyanlar kulaklarına inanamadıSpiker Merve Dinçkol ile ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu - MagazinMerve Dinçkol, ünlü oyuncuyla evlendi! Nikah masasında gözyaşları sel oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...