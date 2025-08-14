Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime

Hayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime
Hayal Köseoğlu, Sosyal Medya Paylaşımı, Cenaze Töreni, Destek Mesajları, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun bir süredir tedavi gören babası Yiğit Köseoğlu, hayatını kaybetti. Zor günler geçiren ünlü oyuncu acısını sosyal medyada paylaştı. Destek mesajlarına teşekkür eden isim “Güzel gözlümün geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor” sözleriyle duygularını dile getirdi.

‘Aşk-ı Memnu’ , ‘Ufak Tefek Cinayetler’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu’nun kanser tedavisi gören babası Yiğit Köseoğlu vefat etti. Köseoğlu, önceki gün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları ünlü ismi teselli etmeye çalıştı.

Hayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime - 1. Resim

ACI DOLU SATIRLARI KALEME ALDI

Babasını son yolculuğuna uğurlayan Hayal Köseoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Yanında olanlara ve kendisine destek mesajı yollayanlara teşekkür eden genç oyuncu “Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi. İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten. Ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum” dedi. 

“BAŞA ÇIKMAK ÇOK ZOR”

Babasının kaybının ardından yaptığı duygusal paylaşımda acısının çok taze olduğunu, bu durumla baş etmenin çok zor olduğunu belirten Köseoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümün geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler.”

Hayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenlerden yuvarlayan cani tahliye edildiMEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi - MagazinYoğun bakımda olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldiBir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu - MagazinŞimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay olduSosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç… - Magazin21 yıllık evlilik bitti! Ayrılık sebebi ilginç...İbrahim Tatlıses’ten tarihi barış hamlesi: “Megri Megri” türküsü gündem oldu: Sözleri dikkat çekti - MagazinÜnlü sanatçıdan tarihi barış hamlesi! “Megri Megri” türküsü gündem olduYıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..." - MagazinCem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..."Düğününde 5 kilo altın takılmıştı! Aleyna Dalveren’in mutluluğu kısa sürdü - MagazinDüğününde 5 kilo altın takılmıştı! Mutluluğu kısa sürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...