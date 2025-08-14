Hayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime

‘Aşk-ı Memnu’ , ‘Ufak Tefek Cinayetler’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu’nun kanser tedavisi gören babası Yiğit Köseoğlu vefat etti. Köseoğlu, önceki gün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları ünlü ismi teselli etmeye çalıştı.

ACI DOLU SATIRLARI KALEME ALDI

Babasını son yolculuğuna uğurlayan Hayal Köseoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Yanında olanlara ve kendisine destek mesajı yollayanlara teşekkür eden genç oyuncu “Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi. İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten. Ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum” dedi.

“BAŞA ÇIKMAK ÇOK ZOR”

Babasının kaybının ardından yaptığı duygusal paylaşımda acısının çok taze olduğunu, bu durumla baş etmenin çok zor olduğunu belirten Köseoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümün geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler.”