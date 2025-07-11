Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şahan Gökbakar’ın iskelesi söküldü! Yargı kaçak yapıyı affetmedi

Şahan Gökbakar’ın iskelesi söküldü! Yargı kaçak yapıyı affetmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şahan Gökbakar’ın iskelesi söküldü! Yargı kaçak yapıyı affetmedi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Komedyen Şahan Gökbakar’ın Marmaris Selimiye–Turgut arasında Delikyol Koyu’nda satın aldığı villanın önüne izinsiz kurduğu ve “Özel mülktür girilmez” tabelası astığı iskele mahkeme kararıyla yıkıldı.

Şahan Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıkta turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında kalan sadece deniz yoluyla ulaşımın yapıldığı Delikyol Mevkii’nde ıssız koyda mülk satın almıştı. Gökbakar’ın mülke iskele yaptırıp “Özel mülktür” tabelası astırması üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı. 

Yeşil ve mavinin her tonunun buluştuğu eşsiz koyda teknelerden ünlü komedyeni görüp fotoğraflarını çeken kişiler sosyal medya hesaplarında paylaşmış, çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alan ile ilgili inceleme başlatmıştı. 

İSKELE DAVASINDA SON NOKTA

Geçtiğimiz yıllarda İskelenin kaçak olduğu belirlenerek yıkım kararı alınmıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; görülen dava sonucunda Şahan Gökbakar'ın "Özel Mülktür Girilemez" yazılı tabela astığı iskelenin yıkılmasına onay çıktı. Bunun üzerine söz konusu iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı.

Şahan Gökbakar’ın iskelesi söküldü! Yargı kaçak yapıyı affetmedi - 1. Resim

VİLLASI HAKKINDA DA SORUŞTURMA BULUNUYOR

Öte yandan Gökbakar’ın 2018’de satın aldığı villasının birinci derecede sit alanında olduğu belirlenmişti. Bölgenin imara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve bölgeye imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlenmişti. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ortaya çıkmıştı. 

10 YIL HAPİS TALEBİ

Yapıya izinsiz olarak "güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama" yaptığı belirlenen Gökbakar'ın 10 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Depremzede genç LGS sınavında tam puan aldı: Babama sözümü tuttuğum için gururluyum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zuhal Topal’ın havuzlu villası ilk kez görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı: İçinde yok yok... - MagazinHavuzlu villası ilk kez görüntülendi! Bir bakan bir daha baktı: İçinde yok yok...400 yıllık sır ortaya çıktı! Keloğlan'ın evi bakın nereden çıktı: O detay herkesi şaşırttı - Magazin400 yıllık sır ortaya çıktı! Keloğlan'ın evi bakın nereden çıktıMilyoner’de Oktay Kaynarca’ya sürpriz! Yarışmacının karşısına çıkan o soru olay oldu - MagazinMilyoner’de Oktay Kaynarca’ya sürpriz!İsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdı - Magazinİsmail Balaban ile İlayda Şeker bebeklerine kavuştu! Herkes kızlarına verdikleri isme şaşırdıKadir Ezildi dünyaevine girmeye hazırlanıyor: Kına gecesi paylaşımları gündem oldu: 500 bin TL... - MagazinKadir Ezildi'den görkemli kına gecesi: Masraflar dudak uçuklattı!Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu - MagazinTayfur’un mirasında kriz! Mağazalarını kapatan kızından duruşma sonrası olay paylaşım
Sonraki Haber Yükleniyor...