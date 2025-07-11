Şahan Gökbakar’ın iskelesi söküldü! Yargı kaçak yapıyı affetmedi

Komedyen Şahan Gökbakar’ın Marmaris Selimiye–Turgut arasında Delikyol Koyu’nda satın aldığı villanın önüne izinsiz kurduğu ve “Özel mülktür girilmez” tabelası astığı iskele mahkeme kararıyla yıkıldı.

Şahan Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıkta turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında kalan sadece deniz yoluyla ulaşımın yapıldığı Delikyol Mevkii’nde ıssız koyda mülk satın almıştı. Gökbakar’ın mülke iskele yaptırıp “Özel mülktür” tabelası astırması üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı.

Yeşil ve mavinin her tonunun buluştuğu eşsiz koyda teknelerden ünlü komedyeni görüp fotoğraflarını çeken kişiler sosyal medya hesaplarında paylaşmış, çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alan ile ilgili inceleme başlatmıştı.

İSKELE DAVASINDA SON NOKTA

Geçtiğimiz yıllarda İskelenin kaçak olduğu belirlenerek yıkım kararı alınmıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; görülen dava sonucunda Şahan Gökbakar'ın "Özel Mülktür Girilemez" yazılı tabela astığı iskelenin yıkılmasına onay çıktı. Bunun üzerine söz konusu iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı.

VİLLASI HAKKINDA DA SORUŞTURMA BULUNUYOR

Öte yandan Gökbakar’ın 2018’de satın aldığı villasının birinci derecede sit alanında olduğu belirlenmişti. Bölgenin imara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve bölgeye imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlenmişti. Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Yapıya izinsiz olarak "güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama" yaptığı belirlenen Gökbakar'ın 10 yıla kadar hapsi istenmişti.