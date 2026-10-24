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Magazin

Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu

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Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu
Başlık ResmiSahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu

Hakkı Bulut, İstanbul’da sahne aldığı sırada aniden rahatsızlanarak sevenlerini endişelendirdi. 23 Ekim gecesi Beylikdüzü’ndeki bir restoranda şarkılarını seslendiren sanatçıya sağlık ekipleri müdahale etti. Sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Bulut’un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Sanatçının rahatsızlığının nedenini ve gün içinde yaşadığı stresin kaynağını ortaya çıktı.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

“İkimiz Bir Fidanız”, “Son Mektup” ve “Seven Kıskanır” gibi eserleriyle tanınan Hakkı Bulut, arabesk müziğin usta isimleri arasında yer alıyor. Yıllar boyunca kendi yazıp bestelediği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müzik kariyerini sahne performanslarıyla sürdürmeye devam ediyor.

SAHNEDE ANİDEN FENALAŞTI

Hakkı Bulut, 23 Ekim gecesi İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir restoranda sahneye çıktı. Şarkılarını seslendirdiği sırada aniden rahatsızlanan sanatçıya, mekandaki görevliler yardım etti.

İhbar üzerine restorana gelen sağlık ekipleri, Bulut’a ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bulut’un sedyeyle taşındığı anlar da kameralara yansıdı.

Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu
Başlık ResmiSahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu
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TANSİYON PROBLEMİ YAŞAMIŞ

Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sanatçının neden rahatsızlandığı merak edilirken konuya ilişkin detaylar öğrenildi.

Kurdoğlu’nun aktardığına göre ünlü ismin sahnede fenalaşmasının nedeni tansiyon problemi yaşamasıydı.

Tedavisi tamamlanan Bulut’un hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu
Başlık ResmiSahnede fenalaşan Hakkı Bulut’tan haber var! Rahatsızlanma sebebi belli oldu

GÜN İÇİNDE YAŞADIĞI STRESİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkı Bulut’un rahatsızlanmadan önce stresli bir gün geçirdiği de ortaya çıktı. Magazin Burada'da yer alan bilgiye göre sanatçının aynı sabah cüzdanını, içindeki kimlik belgesi ve kredi kartını kaybettiği için stres yaşadığı öğrenildi.

Gün içinde yaşadığı bu durumun ardından sahnede tansiyon problemi yaşayan Bulut’un tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi, sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

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