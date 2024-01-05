Sanatçı Ayla Algan'ın ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu, birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi

5 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 09:16

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti. Sanatçının dün akşam saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandığı öğrenildi. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisinde eğitim veren Ayla Algan için 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle ezanı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

ÜNLÜLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti. Ayla Algan’ın vefatının ardından ünlü isimler peş peşe taziye mesajları paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Bir yıldız daha kaydı bugün… Küçüklüğümden beri hayranı olduğum, bende yeri ayrı olan Ayla Algan… Ah Ayla Ablacığım… Ayla Abla, sinema ve tiyatronun duayen oyuncusu olmakla kalmayıp yüzlerce meslektaşına ışık tutmuş bir usta, sevenlerinin kalplerine o güler yüzüyle dokunabilmiş iyi bir insandı. Tüm güzellikler yitip gidiyor… Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

FİLİZ AKIN

Ayla Alganımız; tiyatro ve sinema oyuncusu, eğitmen, şarkıcı, rejisör...

Bir kaç dile hakimiyetiyle Yunus Emre’yi dünyaya şiir ve şarkılarla tanıtan eşsiz bir yıldızımızı kaybetmişiz.

Instagram hesabından takip ediyor takdir ve sevgilerimi yolluyordum. İyi ki ona sevgimle dokunmuşum Şimdi yok…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ah güzel Ayla Algan...

NEDİM SABAN

Çok acı bir kayıp…

DENİZ SEKİ

Büyük usta Ayla Algan'ı kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Bambaşka bir kadındı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

DEMET SAĞIROĞLU

Değeri ölçülemeyecek, yeri doldurulamayacak, müthiş donanımlı bir insanı yitirmişiz. Nur içinde uyu Ayla Algan.

İBRAHİM SADRİ

1983’de başlayan tiyatro eğitimimde ilk hocalarımdan biriydi. Olağanüstü bir yetenek ve çok donanımlı bir sanatçıydı. Alçak gönüllü ve hep güler yüzlüydü. Allah rahmet eylesin.

BEHZAT UYGUR

Evinin duvarında asılıydı bu fotoğraf, dayanamayıp izin alıp çekmiştim. O da veda etti, aklımda en çok da siyah beyaz yıllardan kalan, gözünden süzülen yaşlarla söylediği Fransızca şarkıyla...

AHMET ÜMİT

Muhteşem bir sanatçıyı, hayatı güzelleştiren şahane bir kadını, büyük Ayla Algan'ı kaybettik. Onu, Türk Sinemasının en güzel filmlerinden biri olan Ah Güzel İstanbul ile anıyorum. Sevgiyle, saygıyla, hayranlıkla...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Huzurla uyuyunuz Ayla Hanım… İçten oyunculuğunuz, yürekten söylediğiniz şarkılarınız unutulmaz...