Şarkıcı Atiye kızıyla ilk paylaşımını yaptı! “Bir elmanın iki yarısı”

27 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:43

Başarılı müzik çalışmaları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü isim 3 aylık kızıyla ilk kez fotoğraf paylaştı.

2006’da çıkış şarkısı ‘Don’t Think’ ile şöhreti yakalayan ve Grammy Ödüllerine katılan ilk Türk şarkıcı olan Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Başarılı şarkılarıyla bilinen isim, 5 yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya’da hayatını birleştirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, 2019 yılında ilk kızı Ferahfeza’yı kucağına almıştı. İkinci kızı Neva’yı ise Eylül ayında dünyaya getirdi.

NEVA’NIN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, 300 bini aşkın Instagram hesabındaki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde tüm boş vaktini çocuklarına ayıran Atiye, ikinci kızı Neva ile ilk kez paylaşım yaptı. Kızıyla bir örnek giyinen şarkıcı sevimli karelerin altına “Bir elmanın iki yarısı” notunu düştü.

Fotoğrafı ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı. Petek Dinçöz, Şehrazat gibi isimler bu tatlı karelere nazar boncuğu emojisi koydu.

Kızının kucağında etrafı seyrettiği anları paylaşan Atiye’nin paylaşımına kısa sürede onlarca beğeni ve yorum yağdı.

“EĞLENCELİ BİR ANNEYİM”

Ünlü şarkıcı daha önce verdiği bir röportajda “Nasıl bir annesin?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“Eğlenceli. Hem özgür bırakmak hem de özgürlük çerçevesi içinde bir şeyleri öğretebilmek önemli. Ama en mühim olan sevgi, şefkat ve beraber eğlenebilmek diye düşünüyorum.”