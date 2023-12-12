Şarkıcı Berkay'dan kızının üzerine devrilen 'mobilya' için firmaya dava

12 Aralık 2023 23:43 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 00:12

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz yıl İstanbul’da yeni bir eve taşınmaları nedeniyle bir mobilya markasından alışveriş yapmış ve firmadan montaj hizmeti de almıştı. Ancak bir süre sonra iyi monte edilmeyen mobilya kapaklarından biri çiftin 6 yaşındaki kızlarının üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu. Çift ise firmadan şikayetçi olarak, İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

Özlem Ada Şahin ifadesinde, davalı mobilya şirketinden daha önce de mal aldıklarını, memnun kalmaları üzerine bu kez yeni taşınacakları ev için siparişte bulunduklarını anlattı. Yatak odası, giyinme odası ve çocuk odası için sipariş verdiklerini söyleyen Şahin, yaklaşık 5 ay kadar geç teslimat yapıldığını belirtti.

TRAVMA YAŞATAN MOBİLYALARI ÇÖPE ATTI

Kızları için yaptırdıkları çocuk odasındaki mobilyaların diğer mobilyalara göre daha kalitesiz olduğunu da belirten Özlem Ada Şahin, "Montajdan yaklaşık bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü. Kendileri bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için çocuk odasındaki mobilyaları söktürüp çöpe attım. Yeni çocuk odası mobilyası aldım. Firmanın diğer ürünleri halen evimde, kullanmaya devam ediyoruz. Çocuk odasının kalitesi çok daha kötüydü. Organik boya kullanılması gerekiyordu ama boyalar kokuyordu. Mobilyalar için yaklaşık 200 bin lira ödeme yapmıştık" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında yer alan Şahin çiftinin kızının üstüne mobilya parçasının düşmesine ilişkin kamera görüntülerinin incelenerek yaşanan kazanın üretim veya montaj sebebiyle olup olmayacağına yönelik bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.