Seçil Erzan’dan sonra şimdi de Ponzi Mine çıktı! Liste kabarık… Birçok ünlüyü dolandırmış

7 Aralık 2023 11:46 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:54

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Futbol dünyasının tanınan isimlerinin yer aldığı ve Türkiye’nin gündemine oturan ‘Fatih Terim Fonu’ dolandırıcılığı davası devam ederken, şimdi de ‘Ponzi Mine’ dolandırıcılığı ortaya çıktı. Ponzi Mine olarak anılan Mine Mumcu, oyuncu Burcu Kıratlı, şarkıcı Sinan Akçıl, basketbolcu Semih Erden, sunucu Ece Erken, modacı Yeliz Tuğba Yasa gibi birçok ismi dolandırmakla suçlanıyor.

Mine Mumcu

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mine Mumcu, Ponzi Piramit isimli saadet zinciri sistemini kurarak birçok kişiden para topladı. Kısa sürede kar vadeden Mumcu, iddialar sonrası ‘nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı ancak pandemi zamanında cezaevinden izinli olarak çıktı.

Sabah gazetesinin aktardığına göre, basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, Burcu Kıratlı yarım milyon, Tuzlaspor AŞ yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, modacı Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandırıldı. Özkan'ın 10 yıl hapsi istenen davada 'nitelikli dolandırıcılık” suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi.

Burcu Kıratlı

BURCU KIRATLI: ZARARIM 550 BİN LİRA

Konuyla ilgili şikayetçi sıfatıyla 2021 yılındaki mahkemede ifade veren Burcu Kıratlı, “Toplam zararım 550 bin lira. Şikayetçiyim. Paramı bana söylediğinden farklı şekilde kullanıp, paramı geri vermemiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Kıratlı'nın o dönem evli olduğu eşi Sinan Akçıl da tanık olarak dinlenmişti. Akçıl ifadesinde “Eşim de inanıp para göndermeye başladı. İki defa para gönderdi, iki sefer de sorun yaşanmadı. Ancak en son gönderdiği parayı alamadı. Sorunlar çıkmaya başladı. Sanık eşimi oyalamaya başladı. Ben de sanığa bir miktar vermiştim. Şüphelendikten sonra sanıktan parayı geri istedim ve aldım sorun yaşamadım. Eşim son gönderdiği parayı alamamıştır” demişti.

Sinan Akçıl

SİNAN AKÇIL: SANAT DÜNYASI BU OLAYI ÇOK DUYURMADI

Geçtiğimiz gün röportaj veren Sinan Akçıl, verdiği bir röportajda sanat camiasının içinde de Seçil Erzan gibi insanların olduğunu belirtmiş, “Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Hatta benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı. Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti. Şöyle örnekleyeyim konuyu, birisi size '6 kamera ver bana, size 18 kamera vereyim' dese, kabul edersiniz. Yapıyorsan böyle şeyleri vergi ödeyerek yapacaksın. Resmi olmalı yani” ifadelerini kullanmıştı.