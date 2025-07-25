Şehit çocuklarına sahip çıktı! Haluk Levent’ten yürek ısıtan jest

Eskişehir’de meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden şehit çocuklarına, Haluk Levent’ten anlamlı bir destek geldi. Ünlü şarkıcı, şehit evlatlarına eğitim hayatları boyunca burs verileceğini açıkladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybederek şehit oldu.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKTI

AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, vefat eden 10 kahramanın çocukları için anlamlı bir destek kararı aldı.

Levent, şehit olan orman emekçisi ve AKUT gönüllüsünün geride kalan çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs sağlanacağını açıkladı.

ÖMÜR BOYU BURS DESTEĞİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Eskişehir’de kaybettiğimiz 10 kahramanımızın çocuklarının tamamına öğrenimleri boyunca burs verme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

Levent’in gönderisi kısa sürede etkileşim alırken, takipçilerinden “Allah senden razı olsun, ne güzel düşünce…” , “Emeğinize yüreğinize sağlık” , “İyi ki varsınız” gibi yorumlar geldi.