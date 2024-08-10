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Serap Paköz’den estetik çıkışı: ‘Yaptırmadım’ diyenlere gülüyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serap Paköz’den estetik çıkışı: ‘Yaptırmadım’ diyenlere gülüyorum

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde değişimiyle dikkat çeken Serap Paköz, estetik yaptırdığını gizleyen ünlülere tepki gösterdi. Daha önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Paköz kendisiyle ilgili ise “Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor” diyerek sitemde bulundu.

Seda Sayan’ın doktorunun kapısını çalan ve 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu Serap Paköz, estetik açıklamasıyla gündem oldu. 

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

‘Suç ve Ceza’ , ‘Yeniden Başlayalım’ , ‘Gerçeğin Peşinde’ gibi sunduğu programlarla adından söz ettiren Serap Paköz, gençleşmek için bıçak altına yatmıştı. Operasyon sonrası bandajlı halini saklamadan paylaşan Paköz, görenleri şaşırmıştı. İyileşmesinin ardından ise değişiminin fotoğraflarına yer vermişti. 

Serap Paköz’den estetik çıkışı: ‘Yaptırmadım’ diyenlere gülüyorum - 1. Resim

SERAP PAKÖZ: HİÇBİR ŞEY YAPTIRMADIM DİYEN ÇOK ÜNLÜ TANIYORUM

Geçirdiği operasyon sonrası hayli eleştirilen ve hakkında “Ne gerek vardı” , “Eski hali daha iyiydi” denilen sunucu, bu yorumları değerlendirdi. 

Estetik yaptırıp saklayan ve “Yaptırmadım” diyenleri hedef alan Serap Paköz, “Benden daha çok yaptırıp, 'Hiçbir şey yaptırmadım' diyen çok ünlü tanıyorum ve onlara gülüyorum” dedi. 

Serap Paköz’den estetik çıkışı: ‘Yaptırmadım’ diyenlere gülüyorum - 2. Resim

Serap Paköz'ün son hali...

YORUMLARA VERYANSIN ETTİ

Kendisini eleştirenlere ise “Halkımız da buna inanıyor. Bir kere bir şey yaptırdım, hala o konuşuluyor. İnsanlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Yaptırdıkları biliyorum, sonra röportajlarında 'Bir şeyim yok' diyorlar. Buna karşıyım ben. İnsanlar onlara inanıp, bizi eleştiriyorlar” şeklinde cevap verdi. 

Serap Paköz ayrıca kendisini bu haliyle iyi hissettiğinin ve teknolojinin nimetlerinden de faydalanacağının altını çizdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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