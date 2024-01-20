Sette kazara katil olmuştu… Alec Baldwin aynı suçla yeniden karşı karşıya

20 Ocak 2024 13:59 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 14:03

Ünlü Aktör Alec Baldwin, ABD’deki New Mexico eyaletinde ‘Rust’ adlı filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Söz konusu olayda yönetmen Joel Souza ise omzundan yaralanmıştı.

Suçlamaları reddededen Baldwin, "Gerçek merminin sete nasıl girdiğine dair hiçbir fikrim yok" demişti. Ünlü oyuncu tetiğini çekmediğini ve silahın yanlışlıkla ateş aldığının altını çizmişti.

SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

65 yaşındaki Amerikalı aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak ‘kasıtsız adam öldürme’ ile suçlanmış ancak aleyhindeki suçlamalar üç ay sonra düşürülmüştü.

YENİ KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Aklandığı için rahat bir nefes alan Baldwin’e ortaya çıkan yeni kanıtların ardından aylar sonra yeniden ‘kasıtsız adam öldürme’ suçlaması yöneltildi.

18 AY HAPİS CEZASI

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni kanıtlarda ‘oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti’ ifadesi yer alıyor. Ünlü oyuncunun avukatları “Mahkeme gününü bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yapmakla yetindi. Oyuncunın eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

NE OLMUŞTU?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak ‘kasıtsız adam öldürmeyle’ suçlanmıştı. Rust isimli filmin çekimleri de ölümlü kaza nedeniyle yarıda kalmıştı.