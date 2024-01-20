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    Sette kazara katil olmuştu… Alec Baldwin aynı suçla yeniden karşı karşıya

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    'Rust' filminin çekimleri esnasında başrolü üstlenen Alec Baldwin’in elindeki kuru sıkı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, vurularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Baldwin ikinci kez ‘kasıtsız adam öldürme’ ile suçlanıyor.

    Sette kazara katil olmuştu… Alec Baldwin aynı suçla yeniden karşı karşıya
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü Aktör Alec Baldwin, ABD’deki New Mexico eyaletinde ‘Rust’ adlı filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Söz konusu olayda yönetmen Joel Souza ise omzundan yaralanmıştı.

    Suçlamaları reddededen Baldwin, "Gerçek merminin sete nasıl girdiğine dair hiçbir fikrim yok" demişti. Ünlü oyuncu tetiğini çekmediğini ve silahın yanlışlıkla ateş aldığının altını çizmişti.

    SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

    65 yaşındaki Amerikalı aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak ‘kasıtsız adam öldürme’ ile suçlanmış ancak aleyhindeki suçlamalar üç ay sonra düşürülmüştü. 

    Sette kazara katil olmuştu… Alec Baldwin aynı suçla yeniden karşı karşıya

    YENİ KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

    Aklandığı için rahat bir nefes alan Baldwin’e ortaya çıkan yeni kanıtların ardından aylar sonra yeniden ‘kasıtsız adam öldürme’ suçlaması yöneltildi.

    18 AY HAPİS CEZASI

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni kanıtlarda ‘oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti’ ifadesi yer alıyor. Ünlü oyuncunun avukatları “Mahkeme gününü bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yapmakla yetindi. Oyuncunın eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

    Sette kazara katil olmuştu… Alec Baldwin aynı suçla yeniden karşı karşıya

    NE OLMUŞTU? 

    New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak ‘kasıtsız adam öldürmeyle’ suçlanmıştı. Rust isimli filmin çekimleri de ölümlü kaza nedeniyle yarıda kalmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alec BaldwinOyuncuKazaFilm
    Haberler > Magazin > Sette kazara katil olmuştu… Alec Baldwin aynı suçla yeniden karşı karşıya
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