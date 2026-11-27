Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü rapçi Killa Hakan’dan sevindiren haber geldi. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri takipçileriyle paylaştı. Yoğun bakımda geçirdiği zorlu sürecin ardından taburcu edildiğini duyuran Killa Hakan, kendisine destek olan sevenlerine teşekkür ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan’ın paylaşımı, hayranlarını sevince boğdu. Tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan, arayarak ve mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden ünlü rapçi, bir süre dinlenerek yeniden toparlanacağını ifade etti.

KİLLA HAKAN'DAN SEVENLERİNE TEŞEKKÜR MESAJI

Yoğun bakım sürecini geride bırakarak hastaneden ayrıldığını açıklayan Killa Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine seslendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü rapçi, kendisine gönderilen destek mesajlarının ve duaların kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Killa Hakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CANLARIM..."

"Selam millet, canlarım... Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim.

Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var."

Sevenleri endişeyle bekliyordu! Killa Hakandan güzel haber geldi

KİLLA HAKAN'A NE OLMUŞTU?

Killa Hakan'ın yeniden hastaneye kaldırılmasına akciğerlerinde yaşadığı sağlık sorununun neden olduğu öğrenilmişti. Ünlü rapçinin vücudunda biriken karbondioksiti yeterli düzeyde dışarı atamadığı ve bu nedenle tedavi altına alındığı belirtilmişti. Sağlık durumunun yakından takip edilmesi üzerine yoğun bakımda tedavi gören sanatçıdan gelecek haberler, hayranları tarafından endişeyle bekleniyordu.

2022 YILINDA DA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Killa Hakan, 2022 yılında Covid-19'a yakalanmasının ardından ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Enfeksiyon nedeniyle akciğer ve böbreklerinde problemler ortaya çıkan ünlü rapçi, o dönemde de bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere de 2 Kasım'da yaptığı açıklamada Killa Hakan'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğunu doğrulamıştı. Uzun süredir sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin merak edildiği ünlü rapçinin taburcu olduğunu açıklaması, sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

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