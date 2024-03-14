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Haberler > Magazin > Şevket Altuğ 81 yaşında! Doğum günü fotoğrafına yorum yağdı

Şevket Altuğ 81 yaşında! Doğum günü fotoğrafına yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şevket Altuğ 81 yaşında! Doğum günü fotoğrafına yorum yağdı
Şevket Altuğ, Perihan Abla, Süper Baba, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Baba dizisinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, 81 oldu. Yeni yaşını sosyal medyadan pasta üflediği bir fotoğrafıyla kutlayan oyuncuya yorum yağdı.

Perihan Abla dizisinde ‘Şakir’ , Süper Baba dizisinde ‘Fikret’ karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. 13 Mart 1943 doğumlu usta sanatçı, doğum günü fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. 

Şevket Altuğ 81 yaşında! Doğum günü fotoğrafına yorum yağdı - 1. Resim

Türk tiyatro ve sanatçısı Şevket Altuğ, Galatasaray Lisesi’nden 1960 yılından mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962’de başlayan oyuncu, 1971’de tiyatrocu Jale Erdoğdu ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten Kerem ve Kezban adında iki çocuğu oldu. 

Şevket Altuğ 81 yaşında! Doğum günü fotoğrafına yorum yağdı - 2. Resim


1975 yılından beri çeşitli projelerde yer alan Şevket Altuğ, ‘Aile Şerefi’ , ‘Gölge Oyunu’ gibi filmlerde rol aldı. Perihan Abla dizisinde Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanındı.

81 YAŞINA GİRDİ

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Instagram hesabında ara sıra paylaşım yapan Altuğ, pastasını üflediği doğum günü pozunu sevenleriyle paylaştı. Binlerce beğeni alan kare yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar ayrıca “Nice mutlu yıllarınız olsun, çocukluğumuzun kahramanı” , “Seni seviyoruz süper baba” gibi mesajlar yazdı.

Şevket Altuğ 81 yaşında! Doğum günü fotoğrafına yorum yağdı - 3. Resim

İşte Şevket Altuğ'un son hali...

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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