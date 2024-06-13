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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa'nın mezuniyet töreninde buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa&#039;nın mezuniyet töreninde buluştu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in patronu ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın mezuniyet töreni için bir araya geldi. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları, sosyal medyadaki yorumları da beraberinde getirdi.

Katıldığı Var Mısın Yok Musun ile adını duyuran Şeyma Subaşı, 2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturdu. Çift, 2018’de boşandı. İkilinin birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Melisa 5. sınıftan mezun oldu. Eski eşler kızlarının mezuniyetinde buluştu. 

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa'nın mezuniyet töreninde buluştu - 1. Resim

"BİRİCİK KIZIMIZIN 5. SINIF MEZUNİYETİ"

Kızının mezuniyet törenine Acun Ilıcalı ile birlikte katılan Şeyma Subaşı, üçünün olduğu bir kareyi “Bizim biricik kızımızın 5. sınıf mezuniyeti. İçimdeki ekstra duygulardan ağlıyordum” notuyla paylaştı.

Subaşı ayrıca paylaşımına “Maşallah herkese musmutlu , huzurlu yaşadığı ömürler diliyorum. Evlatlarımızın musmutlu günlerini gördüğümüz, Allah'ın bizi evlatlarımızla sınamadığı günlerimiz olsun. Herkese tebrikler” diye yazdı. 

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa'nın mezuniyet töreninde buluştu - 2. Resim

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim alan kareye birçok yorum yapıldı. Bazı  kullanıcılar bu fotoğrafa “Özlenen tablo” yorumunu yaparken bazıları ise bir araya gelmelerinin normal ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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