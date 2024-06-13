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Şampiyon kim olacak? Survivor All Star’da büyük finale kalan isimler belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyon kim olacak? Survivor All Star’da büyük finale kalan isimler belli oldu!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl SMS’siz ve All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor’da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul’da nefes kesen parkur kuruldu. Canlı yayında finalist olmak için Ogeday, Seda ve Atakan kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda üstünlüğü elde eden bir kişi rakiplerini eledi ve finale adını yazdırdı, bir yarışmacı ise hayallerine veda etti. 6 aydır devam eden mücadelede şampiyon bu akşam belli olacak.

Survivor All Star, dün akşam yarı final heyecanıyla ekranlara geldi. Batuhan ve Nefise direkt olarak final koltuğunda yerini alırken Ogeday, Seda ve Atakan finalist olmak için ter döktü. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda bu akşam büyük finale kalan isimler netleşti. 

FİNALİST OLMAK İÇİN YARIŞTILAR

Yarı finalde Ogeday, Seda ve Atakan sırasıyla birbiriyle yarıştı. Önce Ogeday ve Atakan karşı karşıya geldi. Canlı yayında oynanan düelloda Ogeday ilk sayıyı alarak öne geçti. 

İkinci karşılaşmada ise Atakan ve Seda parkurdaki yerlerini aldı. Atışlarda sayı kazanan Atakan öne geçti. 

Daha sonra ise Seda ve Ogeday mücadele etti. Kazanan isim olan Ogeday ikinci sayısını aldı. 

Dördüncü turda ise Ogeday ve Atakan yarıştı. Bu karşılaşmada Ogeday 3. sayısını almaya hak kazandı. 

Sırayla karşı karşıya gelen yarışmacıların düellosu 12. turda sona erdi. Son olarak Ogeday ve Seda parkura çıktı. Ogeday Seda’yı yendi ve 8 galibiyet sayısıyla finale adını yazdırmayı başardı. Böylece Survivor’da 3. finalist oldu. 

Şampiyon kim olacak? Survivor All Star’da büyük finale kalan isimler belli oldu! - 1. Resim

Son ikiye kalan Seda ve Atakan’dan galip gelen taraf ise Seda oldu. 8-1’lik skorla öne geçen Seda finale adını yazdırdı. Böylece elenen Atakan oldu. Büyük finale ise adını Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda yazdırdı.

ATAKAN ELENDİ: HAK EDEN ŞAMPİYON OLACAK

Survivor’a veda eden Atakan duygusal bir konuşma yaptı. Annesi Serap Korkmaz ile babasını izlemeye gelen Aslan ise o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Atakan konuşmasında şunları söyledi:

“Olaya şöyle bakıyorum. Bir şeyi sadece istemen yetmez onun da seni istemesi gerekiyor. Ben şampiyonluğu istedim, bunun için savaştım. Evet sonradan geldik atış seçemedim, dezavantajlı bir şekilde buraya geldim. Ama atış seçeceğimi bilseydim da yine istatistiği kovalamazdım. Ben sonuçtan değil savaşmaktan zevk alıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Hak eden şampiyon olacak. Bugün bekleneni veremedim. Nasip, gerçekten buna böyle inanıyorum. Sevenlerimden özür diliyorum. Bir şampiyon gibi veda edemedim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum, benden bu kadar.”

Şampiyon kim olacak? Survivor All Star’da büyük finale kalan isimler belli oldu! - 2. Resim

BÜYÜK FİNAL BU AKŞAM

Survivor’ın büyük finali bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Şampiyonluk yarışı Batuhan, Seda, Ogeday ve Nefise arasında yaşanacak.

Şampiyon kim olacak? Survivor All Star’da büyük finale kalan isimler belli oldu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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