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Gamze Özçelik hakkında çirkin yorum! Gözaltına alındı, sosyal medyadan özür diledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gamze Özçelik hakkında çirkin yorum! Gözaltına alındı, sosyal medyadan özür diledi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Reshad Strik ile nikah masasına oturan Gamze Özçelik’in yaşadığı cinsel istismar hakkında çirkin bir yorumda bulunan bir kadın, gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan kişi geri adım atarak özür diledi.

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünya evine girdi. Nikahıyla gündeme gelen isme sosyal medyadan çirkin bir yorum yapıldı. Paylaşımı nedeniyle tepki çeken kişi gözaltına alındı. 

Gamze Özçelik, yıllar önce Gökhan Demirkol tarafından cinsel istismara uğramıştı. Görüntüler ortaya çıkmış ve Demirkol 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Gamze Özçelik hakkında çirkin yorum! Gözaltına alındı, sosyal medyadan özür diledi - 1. Resim

ÇİRKİN YORUM SONRASI GÖZALTINA ALINDI

İki hafta önce TRT Belgesel’de program sunan Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine giren Gamze Özçelik’e uğradığı cinsel istismar üzerinden çirkin bir yorum yapıldı. “Mervesss34” isimli bir kullanıcı bu olaya gönderme yaparak “"Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik” paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımı tepki alan kadın, gözaltına alındı. Gerçek adı Merve Sungur olan kişi daha sonra bir özür mesajı paylaştı. Mesajında ise “Dünkü yaptığım saçma paylaşım için herkesten özür diliyorum ben konunun ne olduğunu bile bilmiyordum. Allah vatanımıza, bayrağımıza, askerimize, polisimize zeval vermesin” ifadelerine yer verdi. 

Gamze Özçelik hakkında çirkin yorum! Gözaltına alındı, sosyal medyadan özür diledi - 2. Resim

HALUK LEVENT SESSİZ KALMADI

Öte yandan bu çirkin paylaşıma Haluk Levent de tepki gösterdi. Sungur’a cevap veren Levent, “Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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