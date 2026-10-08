Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Sezen Aksu, sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. “Minik Serçe” lakabıyla tanınan 72 yaşındaki sanatçı, evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonrası hastaneye götürüldü. Aksu’nun bir süre tedavi altında tutulduğu ve biyopsi uygulandığı iddiası hayranlarını endişelendirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sezen Aksu’nun sağlık durumuna ilişkin bilgiler, “Gel Konuşalım” programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından paylaşıldı. Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre Aksu, geçtiğimiz dönemde evinde aniden rahatsızlandı.

Rahatsızlığının ardından Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye götürüldüğü iddia edilen sanatçının burada kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi. Yapılan tetkiklerin ardından Aksu’nun bir süre hastanede gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

BİYOPSİ İDDİASI

Mehmet Üstündağ’ın verdiği bilgilere göre Sezen Aksu’ya hastanede biyopsi işlemi de uygulandı. Sanatçının, doktorların tedbir amacıyla aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 3 gün boyunca müşahede altında tutulduğu iddia edildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Aksu’nun yaklaşık iki hafta önce hastaneden ayrıldığı ve dinlenmek üzere evine geçtiği öne sürüldü.

Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili korkutan iddia! Hastanede 3 gün tutuldu

“GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ”

Üstündağ, sanatçının hastaneye kaldırılmasına neden olan rahatsızlığın kadınsal bir sağlık sorunuyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Biyopsi sürecinin ardından kontrolleri tamamlanan Aksu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve şu sıralar evinde istirahat ettiği aktarıldı.

Öte yandan Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara sanatçının kendisinden ya da yakın çevresinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aksu’nun durumunun iyi olduğuna ilişkin bilgilerin paylaşılması ise sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala