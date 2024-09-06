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Sibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sibel Can&#039;ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ses yarışmasında tanınan Mutlu Kaya, ablasının kaybının ardından depresyona girmiş tedavi olmayı reddetmişti. 4 yıllık yas sürecinin ardından tedaviye yeniden 'evet' diyen Kaya yaşadıklarını anlattı. 

Sibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi - 1. Resim

Diyarbakır'da 2015 yılında katıldığı ses yarışmasında 'Sibel Can'ın gözdesi' olarak adını duyuran Mutlu Kaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 

Ergani ilçesinde erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavilerin ardından hayata tutundu, yürümek için fizik tedavi almaya başladı.

Sibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi - 2. Resim

MUTLU KAYA'NIN ABLASI DİLEK KAYA'YA NE OLDU?

4 yıl önce ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Mutlu Kaya, bu olaydan sonra içine kapanarak tedaviyi reddedip, yürüme konuşmada ilerleme kat ederken tekrara eski haline dönmüştü.

Kaya, 4 yıl aradan sonra hayatı tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi almaya başladı.

Sibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi - 3. Resim

Mutlu Kaya,  bundan 4 yıl önce refleksoloji tedavisi gördüğünü ve kendisine bayağı iyi geldiğini söyledi. 2020'de ablası Dilek Kaya öldürülünce bunalıma, depresyona girdiğini ve eve kapattığını belirten Kaya, tedaviye ara vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Sibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi - 4. Resim

TEDAVİSİ HAKKINDA KONUŞTU

“Sonra mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Çünkü ablam olsaydı eve kapanmamı değil, mücadele etmemi isterdi” diyen Kaya, “Bende yine Mehmet hocaya geldim, refleksoloji tedavisine devam ediyorum.

Sibel Can'ın gözdesiydi... Ablasını feci şekilde kaybeden Mutlu Kaya yıllar sonra kararını değiştirdi - 5. Resim

Şu an şükür iyiyim. Mehmet hocaya güveniyorum, refleksoloji tedavisine başladım. 4'üncü seansım, hemen bir sonuç aldım. Allah'ın izniyle bir süre sonra çok daha iyi olacağıma inanıyorum” dedi.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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