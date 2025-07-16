Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şimdilerde 500 milyon sterlin serveti var! Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım

Şimdilerde 500 milyon sterlin serveti var! Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şimdilerde 500 milyon sterlin serveti var! Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım
Bono, Annesi, Yemek, Servet, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İrlandalı ünlü rock grubu U2'nun solisti ve söz yazarı Bono'nun 500 milyon sterlin serveti bulunuyor. Çocuk yaşta annesini kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları anlatan 65 yaşındaki şarkıcı, hazır patates püresi ve uçakta kalan yemek artıklarıyla beslenerek hayatta kaldığını söyledi.

Henüz 14 yaşındakyken annesini kaybeden (Iris Hewton 1974 yılında vefat etti) U2 grubunun solisti Bono, şimdilerde 500 milyon sterlin servet sahibi olmasına karşın gençliğinde Dublin Havalimanı'nda çalışan kardeşi Norman'ın kendisi için uçakta kalan yemekleri eve getirdiğini itiraf etti.

Şimdilerde 500 milyon sterlin serveti var! "Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım" - 1. Resim

"EGZOTİK YEMEKLERDİ"

Bir podcast yayınına katılan dünyaca ünlü şarkıcı, "Annem öldükten sonra genellikle eve bir kutu et, bir kutu fasulye ve bir paket hazır patates püresi ile dönerdim. Yemek paramı Alice Cooper'ın Hello Hooray'ı gibi çok daha önemli şeylere harcardım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bono, "Evimiz, kardeşim Norman'ın çalıştığı havayolu şirketinden 3 kilometre uzaktaydı. Havayolundan kalan fazla yiyecekleri eve götürmesine izin vermeleri için onları ikna etmişti. Oldukça egzotik yemeklerdi. Jambon, biftek, ananas, daha önce hiç duymadığımız lazanya adında bir İtalyan yemeği veya pirincin sütlü tatlı değil, bezelyeyle birlikte lezzetli bir deneyim olduğu bir yemekti" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde 500 milyon sterlin serveti var! "Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım" - 2. Resim

"MUTFAK MASASINDA DRAMLAR YAŞADIK"

Dublin'de büyüyen 65 yaşındaki şarkıcı, annesi hakkında pek bir şey hatırlamasa da, aile mutfağına dair anılarının canlı olduğunu söyledi: Mutfak masasında kesinlikle dramlar yaşadık. Evin kadını gittiği için 3 adam çok tartıştık. Yemekle olan ilişkimin değiştiğini hatırlıyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş! Detaylar korkunç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinan Engin’in mal varlığı ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte dikkat çeken o serveti... - MagazinServeti ağızları açık bıraktı! Duyanlar kulaklarına inanamadıCem Yiğit Üzümoğlu'na hapis talebi! Olay mesajlar ortaya çıktı: "Nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?" - MagazinHapis şoku! Olay mesajlar ortaya çıktı: "Nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?"'Son Sefer' filmi TRT'de yayınlandı, Zafer Algöz'den eleştirilere sert tepki: "Bu ülkede..." - MagazinTRT'de filmi yayınlandı! Gelen eleştirilere sert tepki gösterdi: "Bu ülkede..."Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının evinin satıldığını açıkladı! Sebebi ise herkesi üzdü - MagazinYıllarca oturduğu evin satıldığı ortaya çıktı! Sebebi ise herkesi üzdüOyuncu Emre Törün'den acı haber geldi! Ünlü isim hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybettiSosyal medyada “Arda Edeoğlu” adıyla tanınan Onur Karael'e silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi - MagazinÜnlü isme Van'da silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...