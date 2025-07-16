Şimdilerde 500 milyon sterlin serveti var! Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Artık uçak yemekleriyle hayatta kaldım

İrlandalı ünlü rock grubu U2'nun solisti ve söz yazarı Bono'nun 500 milyon sterlin serveti bulunuyor. Çocuk yaşta annesini kaybettikten sonra yaşadığı zorlukları anlatan 65 yaşındaki şarkıcı, hazır patates püresi ve uçakta kalan yemek artıklarıyla beslenerek hayatta kaldığını söyledi.

Henüz 14 yaşındakyken annesini kaybeden (Iris Hewton 1974 yılında vefat etti) U2 grubunun solisti Bono, şimdilerde 500 milyon sterlin servet sahibi olmasına karşın gençliğinde Dublin Havalimanı'nda çalışan kardeşi Norman'ın kendisi için uçakta kalan yemekleri eve getirdiğini itiraf etti.

"EGZOTİK YEMEKLERDİ"

Bir podcast yayınına katılan dünyaca ünlü şarkıcı, "Annem öldükten sonra genellikle eve bir kutu et, bir kutu fasulye ve bir paket hazır patates püresi ile dönerdim. Yemek paramı Alice Cooper'ın Hello Hooray'ı gibi çok daha önemli şeylere harcardım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bono, "Evimiz, kardeşim Norman'ın çalıştığı havayolu şirketinden 3 kilometre uzaktaydı. Havayolundan kalan fazla yiyecekleri eve götürmesine izin vermeleri için onları ikna etmişti. Oldukça egzotik yemeklerdi. Jambon, biftek, ananas, daha önce hiç duymadığımız lazanya adında bir İtalyan yemeği veya pirincin sütlü tatlı değil, bezelyeyle birlikte lezzetli bir deneyim olduğu bir yemekti" ifadelerini kullandı.

"MUTFAK MASASINDA DRAMLAR YAŞADIK"

Dublin'de büyüyen 65 yaşındaki şarkıcı, annesi hakkında pek bir şey hatırlamasa da, aile mutfağına dair anılarının canlı olduğunu söyledi: Mutfak masasında kesinlikle dramlar yaşadık. Evin kadını gittiği için 3 adam çok tartıştık. Yemekle olan ilişkimin değiştiğini hatırlıyorum.