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    • Haberler > Magazin > Sinan Özen’in ikizleri 4 yaşına bastı! Kızı için tek bir dileği var

    Sinan Özen’in ikizleri 4 yaşına bastı! Kızı için tek bir dileği var

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sinan Özen, Şarkıcı, Doğum Günü, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sinan Özen’in ikiz bebeklerinden biri doğumdan sonra yaşadığı bağırsak yırtılması nedeniyle 7 kez ameliyat olmuştu. Özen, geçtiğimiz gün 4. yaşına giren ikizlerinin yeni yaşını kutladığı bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla çektiği bir videoyu paylaşan şarkıcı “İnşallah Nevamız bir dahaki doğum gününde yürüyecek, onu da sizinle paylaşacağız” dedi.

    ‘Evlere Şenlik’ , ‘Canım Yandı’ , ‘Ölüm Dediğin Nedir’ gibi şarkılarla bilinen Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında Neva ve Sanberk adını verdikleri ikizlerini kucağına alan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince büyük üzüntü yaşamıştı.

    Sinan Özen’in ikizleri 4 yaşına bastı! Kızı için tek bir dileği var

    Bebeklerden Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle 7 kez ameliyat olmuştu. Zorlu tedavi sürecini atlatan Neva ve ikizi Sanberk, dün 4 yaşına bastı. Özen, çocuklarının doğum gününü sosyal medyadan da paylaştı. 

    Sinan Özen’in ikizleri 4 yaşına bastı! Kızı için tek bir dileği var

    “İNŞALLAH DOĞUM GÜNÜNDE YÜRÜYECEK”

    Eşi ve ikizleriyle objektif karşısına geçtiği anlara yer veren Özen, videoda “İnşallah Nevamız bir dahaki doğum gününde yürüyecek, onu da sizinle paylaşacağız. Bu anı sizinle paylaşmak istedik” diyerek isteğini dile getirdi. Altına ise şu notu düştü:

    “Bugün evimizde neşe dolu bir kutlama var! Canımızın içi Neva ve Sanberk’in 4. yaş günü! Dört yıl önce hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve güzellikle dolu dolu geçen zamanın tadını çıkartıyoruz.

    Her anları bizim için özel ve unutulmaz. Bugün, ailemizle birlikte geçirdiğimiz mutlu anları sizinle de paylaşmak istedik. İşte küçük bir kutlama videosu, gözlerimizin ışığı canımız çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz güzel anların bir kesiti.

    Bu dört yıl içinde, bizimle olan desteklerinizi ve sevginizi her zaman hissettik. Hep birlikte daha nice mutlu yıllara, güzel anılara ve büyüyen ailemize daha fazla sevgi katmaya devam edelim. Teşekkürler, sevgiler!”

    Özen’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, paylaşımına “Nice mutlu sağlıklı yaşları olsun” , “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar geldi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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