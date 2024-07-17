Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor! Partneri belli oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Birsen Altuntaş 17 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme:

Sinem Kobal, Alp Navruz, Haber

Magazin Haberleri / Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal 7 yıl sonra yeniden ekranlara dönüyor. "Her Şeyin Başı Merkür" filminde 'Elif' karakterini canlandıracak olan oyuncunun partneri, Alp Navruz olacak.