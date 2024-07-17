Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor! Partneri belli oldu
Magazin Haberleri / Birsen Altuntaş
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal 7 yıl sonra yeniden ekranlara dönüyor. "Her Şeyin Başı Merkür" filminde 'Elif' karakterini canlandıracak olan oyuncunun partneri, Alp Navruz olacak.
Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekrana ara veren Sinem Kobal tüm vaktini kızlarıyla geçiriyor. Ara ara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Uzun bir sürenin ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle sahnelere dönecek olan Sinem Kobal'ın filmdeki partneri belli oldu.
6 AĞUSTOS'TA SETE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Ayşe Balıbey'in üstlendiği filmde Kobal'ın partneri Alp Navruz olacak. Navruz, filmin başrol karakteri 'Fırat'ı oynayacak. Kobal ise Sormagir Mahallesi’nde yaşayan ve iş arayan gazeteci 'Elif'i canlandıracak.
Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği filmin 6 Ağustos'ta sete çıkması bekleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş