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Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor! Partneri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
- Güncelleme:
Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor! Partneri belli oldu
Sinem Kobal, Alp Navruz, Haber

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal 7 yıl sonra yeniden ekranlara dönüyor. "Her Şeyin Başı Merkür" filminde 'Elif' karakterini canlandıracak olan oyuncunun partneri, Alp Navruz olacak.

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekrana ara veren Sinem Kobal tüm vaktini kızlarıyla geçiriyor. Ara ara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor! Partneri belli oldu - 1. Resim

Uzun bir sürenin ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle sahnelere dönecek olan Sinem Kobal'ın filmdeki partneri belli oldu.

Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor! Partneri belli oldu - 2. Resim

6 AĞUSTOS'TA SETE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Ayşe Balıbey'in üstlendiği filmde Kobal'ın partneri Alp Navruz olacak. Navruz, filmin başrol karakteri 'Fırat'ı oynayacak. Kobal ise Sormagir Mahallesi’nde yaşayan ve iş arayan gazeteci 'Elif'i canlandıracak.

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği filmin 6 Ağustos'ta sete çıkması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
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