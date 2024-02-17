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    • Haberler > Magazin > Songül Öden'den doğum sonrası ilk paylaşım: Ömrümün en güzel hediyesi

    Songül Öden'den doğum sonrası ilk paylaşım: Ömrümün en güzel hediyesi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Songül Öden&#039;den doğum sonrası ilk paylaşım: Ömrümün en güzel hediyesi
    Songül Öden, Oyuncu, Dizi, Hamile, Doğum, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz ay anne oldu. Bir kız bebek dünyaya getiren Öden’den sosyal medyada ilk paylaşım geldi.

    ‘Umutsuz Ev Kadınları’ , ‘Gümüş’ , ‘Bir Aile Hikayesi’ gibi birçok dizide yer alan Songül Öden, 2020 yılında Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, mutlu giden evliliklerini bebekle taçlandırdı.

    Başarılı oyuncu Songül Öden, 27 Ocak’ta doğum yaptı. Öden ile Bıçakçı çifti dünyaya gelen kız bebeklerine ‘Sone Larin’ adını verdi. 

    Songül Öden'den doğum sonrası ilk paylaşım: Ömrümün en güzel hediyesi

    “20 GÜNDÜR TAM ZAMANLI İŞE GİRDİM”

    44 yaşında anne olan ve ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Songül Öden, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Doğum fotoğrafına 700 bini aşkın takipçili Instagram hesabından yer veren oyuncu, altına şu notu düştü: 

    “Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi… Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzel mesajlarınıza/aramalarınıza geri dönemiyorum bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde bunca güzel insanla sarmalandığım için binlerce kez şükürler olsun.”

    Songül Öden'den doğum sonrası ilk paylaşım: Ömrümün en güzel hediyesi

    Daha önce hamilelik süreciyle ilgili konuşan Öden "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" demişti. Oyuncu "Hamilelik üzerine hiç düşünmediğimi ve buna kafa yormadığımı fark ettim. Ablalarımın ve arkadaşlarımın hamileliğini gözlemlemiştim ama hamileliği yaşamak bambaşka bir duyguymuş" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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