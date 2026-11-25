Şükrü Özyıldız'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Kuruluş Orhan dizisinde rol alan başarılı oyuncu, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ramazan dizisi “Yahya Efendi Kalbin Aynası”nın başrolünü üstlendi. 27 bölüm olarak planlanan yapımın çekimleri için hazırlıklar sürerken dizinin oyuncu kadrosu ve ekibine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

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TRT 1, ramazan ayında izleyicileriyle buluşturacağı yeni dönem dizisi için çalışmalarına hız verdi. Yapımcılığını Adenz Film adına Yahya Tayyip Aydeniz'in üstlendiği “Yahya Efendi Kalbin Aynası”, 27 bölümlük bir proje olarak ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen başrol oyuncusu da belli oldu.

Son dönemde rol aldığı yapımlarla dikkat çeken Şükrü Özyıldız, yeni projesi için yapım şirketiyle anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre son olarak “Kuruluş Orhan” dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu, bu kez tarihi ve manevi yönüyle öne çıkan bir karaktere hayat verecek. Özyıldız'ın projeye dahil olması, dizinin hazırlık sürecinde öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

Şükrü Özyıldız TRT 1 ekranlarına dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA SEDAT İNCİ OTURACAK

Senaryosunu Serdar Özözalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Sedat İnci üstlenecek. Tarihi kişiliği ve ilim dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan Yahya Efendi'nin yaşamından izler taşıyacak yapım, izleyicileri geçmişe uzanan bir hikayeyle buluşturacak.

YAHYA EFENDİ'NİN İLİM VE İRFAN YOLCULUĞU ANLATILACAK

“Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisinde, Trabzon'da dünyaya gelen ve hayatı boyunca pek çok farklı alanda çalışmalar yürüten Yahya Efendi'nin hayatı konu alınacak. Hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye kadar çeşitli ilim dallarında uzmanlaşan bir müderris olarak tanınan Yahya Efendi'nin bilgi ve irfan yolculuğu, dizinin merkezinde yer alacak.

Şükrü Özyıldız TRT 1 ekranlarına dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Ramazan ayında ekrana gelmesi planlanan yapımın, tarihi anlatımı ve manevi temalarıyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı dizinin diğer oyuncuları ve yayın takvimine ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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