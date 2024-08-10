Süreyya Yalçın’dan kötü haber: Teknede kaza geçirdi

Sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın, talihsiz bir kaza geçirdi. Teknesinin merdivenlerinden düşerek yaralanan Yalçın bu nedenle tatilini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Son dönemde zayıfladığı yönündeki haberlerle sık sık adından söz ettiren Süreyya Yalçın, tatilde feci bir olay yaşadı.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Sürekli yaptığı harcamalarla gündem olan Süreyya Yalçın’dan son olarak üzen bir haberle gündeme geldi. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Yalçın Bodrum’daki teknesinin merdivenlerinden düştü.

Kaza sonrası yaralanan ve kolunu inciten ünlü isim tatilini yarıda kesip İstanbul’a geldi. Özel bir hastanede tedavi gören Süreyya Yalçın görüntülendiği hastane çıkışında kazadan bahsedip sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

YANLIŞ TEŞHİS KONMUŞTU

Öte yandan Merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl bir hastanede yanlış teşhis konulmuştu. Başına gelenler konusunda uyarı yapan Yalçın “Yaşadığım bu deneyim korkunçtu. Böyle önemli bir hastanenin ciddi bir değerlendirme yapmaması, üç gün boyunca ‘kırık yok’ diye rahat hareket etmem daha kötü sonuçlar yaşayamama neden olabilirdi. Bu tarz hatalı değerlendirmeler benim gibi başkalarının da sağlığını tehlikeye atabilir” demişti.