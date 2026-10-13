Survivor 2027'nin yeni formatını Acun Ilıcalı duyurdu. İki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, yeni sezonda takım kaptanı olarak yarışmaya geri dönüyor. Gönüllülerin mücadele edeceği yarışmada büyük ödülün 10 milyon TL olacağı açıklandı. İşte Survivor 2027'nin yeni formatına ilişkin detaylar…

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Survivor 2027 sezonu için hazırlıklar sürerken yarışmanın yeni formatı da belli oldu. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın ardından Survivor'ın yeni sezonunda yer alacak isimler, büyük ödül ve yarışmanın başlangıç tarihi merak konusu oldu.

Survivor 2027'nin yeni konsepti belli oldu! Acun Ilıcalı büyük ödülü açıkladı

TURABİ VE OGEDAY TAKIM KAPTANI OLACAK

Survivor'da ikişer kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, 2027 sezonunda yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak iki isim bu kez şampiyonluk için doğrudan yarışmak yerine takımların kaptanlığını üstlenecek.

Survivor 2027'nin yeni konsepti belli oldu! Acun Ilıcalı büyük ödülü açıkladı

Yeni formatta yarışmaya katılacak gönüllüler, Turabi ve Ogeday'ın liderliğindeki iki takımda mücadele edecek. Takımlar, sezon boyunca şampiyonluk hedefiyle parkurlarda karşı karşıya gelecek.

Yeni konsepti duyuran Acun Ilıcalı, “Turabi'nin takımı Ogeday'ın takımına karşı ama ödülü gönüllülerimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

Survivor 2027'nin yeni konsepti belli oldu! Acun Ilıcalı büyük ödülü açıkladı

SURVIVOR 2027'NİN BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2027 sezonunun büyük ödülü 10 milyon TL olarak açıklandı. Böylece yarışmada mücadele edecek gönüllüler, şampiyonluk hedefinin yanı sıra 10 milyon TL'lik ödül için de yarışacak.

SURVIVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2027'nin yeni formatı ve büyük ödülü açıklanırken yarışmanın kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Yarışmanın yeni sezonunun 1 Ocak 2027 tarihinde başlaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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