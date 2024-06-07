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Survivor All Star’da finale günler kala sürpriz veda! ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da kıran kırana mücadele devam ediyor. Heyecanla takip edilen yarışmada finale sayılı günler kala, dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Elenen isim Merve Aydın, veda konuşması esnasında gözyaşlarına boğuldu.

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star devam ediyor. Haftaya büyük finalle ekrana gelecek yarışma, dün akşam düello oyununa sahne oldu. Gecenin sonunda elenen yarışmacı birincilik hayallerine veda eti. 

Survivor All Star’da finale günler kala sürpriz veda! ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek ayrıldı - 1. Resim

MERVE AYDIN ELENDİ

Bu hafta belirlenen 4 yarışmacı, dün akşam karşı karşıya gelerek düelloda kıyasıya rekabet etti. Eleme potasındaki Nefise, Merve, Atakan ve Seda tüm hünerlerini sergiledi. İlk düelloda, Nefise ve Atakan karşı karşıya geldi. Kazanan 5-4’lük skorla Atakan oldu ve potadan adını sildirdi. 

Daha sonra ise Seda ve Merve yarıştı. Kazanan 5-4’lük skorla Seda oldu ve adada kalmayı başardı. Final etabında ise Nefise ve Merve yarıştı. Final düellosunu kazanan Nefise, adada kalmayı garantilerken, elenen yarışmacı Merve Aydın oldu. 

Survivor All Star’da finale günler kala sürpriz veda! ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek ayrıldı - 2. Resim

“NASİBİM BURAYA KADARMIŞ”

Merve Aydın veda konuşmasında duygusal açıklamalar yaptı:

“Burada olduğum için bu sezon inanılmaz mutluydum. Sizinle birlikte olduğum ve bu ailenin bir parçası olduğum için… Tabii ki bir hayalim vardı, final. Ama nasipten öte köy yok. Nasibim buraya kadarmış. Elimden gelen bütün savaşı verdim ama böyle olması gerekiyormuş. Varımı yoğumu ortaya koydum ama böyle olması gerekiyormuş. Kalan arkadaşlarım çok güçlüler. Buradan 5 kişi finale gidecek. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Onları üzdüysem, kırdıysam affola. Hepiniz hakkınızı helal edin, hepinizi seviyorum. Birbirinizi kırmayın, oyunların tadını çıkartın. Zaten hak eden şampiyon olacak. Finalde sizi karşılayacağız.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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