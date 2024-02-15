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    • Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul&#039;u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor
    Alp Kırşan, Survivor, Acun Ilıcalı, Yarışma, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yıllardır sunuculuk yaptığı Survivor’dan aile özleminden dolayı ayrılan Alp Kırşan ve eşi Zeynep Kırşan kendine yeni bir hayat kurdu. İzmir’de çocuklarıyla birlikte yaşayan çift, restore ettikleri evlerinin kapılarını takipçilerine açtı.

    Ekranların ünlü ismi Alp Kırşan, Survivor’daki sunuculuk kariyerini sonlandırıp uzun süre yaşadığı İstanbul’u terk etti. Her şeyi ardında bırakıp Bodrum’un Muğla ilçesine yerleşen Kırşan, eşi Zeynep ile rotasını İzmir’e çevirdi. Çift, restore ettirdikleri evlerinden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. 

    Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor

    BAŞTAN SONA YENİLEDİLER

    Sempatik sunucu Alp Kırşan, 2012 yılında Survivor’ın sunuculuğunu üstlenmeye başladı, 2018’de ise yarışmadan ayrılma kararını duyurdu. Uzun bir süre sevilen program Survivor ile ekranda olan Kırşan, şimdilerde eşi ve çocuklarına odaklandı. Survivor’ı bıraktıktan sonra Bodrum’da yaşamaya başlayan isim ailesiyle İzmir’e taşındı. İkili, satın aldıkları evi baştan sona tadilata soktu, tek katlı müstakil evin tüm detaylarıyla kendileri ilgilendi. 

    Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor

    Magazin dünyasının örnekle gösterilen çiftinden Zeynep Kırşan, baştan sona yeniledikleri evlerini Instagram’daki takipçileriyle paylaştı. Zevklerine göre döşenen evde yalın ama göz dolduran tarz dikkat çekiyor.

    Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor

    Pastel renklerin hakim olduğu ev, konforlu ama şık bir şekilde dekore edilmiş. Mutfakta tercih edilen gri dolaplar modern zevki yansıtıyor. Salonda ve yatak odasında ise ilk bakışta duvar panelleri göze çarpıyor.

    Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor

    SURVIVOR’I NEDEN BIRAKTI?

    Daha önce verdiği bir röportajda Survivor’dan ayrıldığı hakkında konuşan Alp Kırşan, nedeninin aile özlemi olduğunu belirterek “Yarışmadan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım ‘Kariyer mi yoksa aile mi?’ sorusuyla o anda yüzleştim” demişti.

    Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Survivor eski sunucusu Alp Kırşan İstanbul'u terk etmişti! Ailesiyle artık bu evde yaşıyor
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