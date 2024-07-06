Survivor Meksika, Türkiye’de çekilecek! Parkurların kurulacağı il belli oldu

Acun Medya’nın Meksika için düzenlediği Survivor La Isla programının Zonguldak’ta çekileceği öne sürüldü. Çekimlerin 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Survivor ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Merakla takip edilen programın Meksika ayağının Türkiye’de çekileceği bilgisi kaydedildi.

200 KİŞİK EKİP ZONGULDAK'A GELECEK

Zonguldak’ın yerel haber sitesi Özgür Halkın Sesi’nden Mustafa Özdemir’e konuşan Acun Medya Yapım Şirketi’nden Volkan Savaşçı, detaylarla ilgili bilgi verdi. Savaşçı, çekimlerin Zonguldak’ta Göbü, Filyos, Bütçealtı ve Çaycuma’da çekileceğini bildirdi.

Ayrıca yarışma için 200 kişilik dev bir ekibin Zonguldak’a geleceği belirtildi. Yarışmanın tarihi de belli oldu. Savaşçı, çekimlerin 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını kaydetti.

Tamamı Meksikalı yarışmacılardan oluşacak ve çekimleri bir hafta sürecek Survivor Meksika, Meksika televizyonunda yayınlanacak.

Acun Medya bugüne kadar Yunanistan, Rusya, Polonya, Arjantin gibi birçok ülkede Survivor yarışmasını çekerek inanılmaz izlenme rakamları elde etmişti.