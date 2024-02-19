Survivor'da sular durulmuyor! Pınar'ın yarışmaya yeni katılan Sema'ya "lohusa" benzetmesi ortalığı karıştırdı

Survivor All Star'da tansiyon düşmüyor. Ogeday ve Hakan'ın kavgası haftaya damga vururken kadınlar cephesinde de ipler iyice gerildi. Pınar, yarışmaya yeni katılan Sema'ya "lohusa" benzetmesi yapınca ortalık karıştı.

Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ederken adada gerilim giderek tırmanıyor. Sakatlıklar vedalar derken, Hakan ve Ogeday'ın kavgası bu haftaya damga vurdu. Ancak Survivor'da tek kavga bu değildi. Kadın yarışmacılar arasında da tansiyon oldukça yüksekti.

PINAR'DAN SEMA'YA OLAY SÖZLER

Olaylı geçen son bölümde Pınar'ın Sema'ya yönelik sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Pınar Sema'ya "Teyze, kafana bir tane şuraya fiyonl bağlayalım, lohusa yatağından çıkmış gelmişsin" dedi. Pınar'ın sözlerine "Sana ne Pınar, beni bilen biliyor" cevabını veren Sema Pınar'ın üzerine yürüdü.

SEDA SİNİRLENDİ

Seda ise kardeşine söylenen sözler karşısında sinirlenerek "Kardeşimle böyle konuşamaz" diye çıkıştı.