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Survivor’da sürpriz diskalifiye kararı! Acun Ilıcalı açıkladı, Nagihan’dan sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star, Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da rekabet devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlık yaşayan Nagihan Karadere ile ilgili Acun Ilıcalı açıklama yaparak iddialı yarışmacının adaya veda edeceğini söyledi. Bunun üzerine Karadere tüm riskleri göze alarak düelloya çıkmak istediğini belirtti. Ilıcalı ve Karadere arasında yaşanan gerilim son bölüme damga vurdu.

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’da final için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, sakatlığından dolayı Nagihan Karadere’nin Survivor’a veda edeceğini belirtirken, Karadere karara itiraz etti, ortalık bir anda gerildi. 

Survivor dün akşam 118. bölümüyle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununda rekabetin yaşandığı gecede mavi takım 12-7’lik skorla birinci oldu. Merve ve Özgür potaya girerken, tüm hafta sakalığı nedeniyle yarışmalara katılamayan Nagihan, listede performans sonuncusu olduğu için 3. eleme adayı olarak yazıldı. 4. eleme adayı ise Hilmicem oldu. 

Survivor’da sürpriz diskalifiye kararı! Acun Ilıcalı açıkladı, Nagihan’dan sert tepki - 1. Resim

“RAKİPLERİMLE DEĞİL, KENDİMLE SAVAŞIYORUM”

Potada adının yazılmasıyla ilgili konuşan Nagihan, “Dizim çok kötü. İlk başlardaki gibi ağrı ve ödem beni kısıtlıyor. Durumum ortada. Elimden geleni yapmak istiyorum. Savaşmak istiyorum ama savaşamıyorum. Kendime faydam yokken bir başkasına fayda sağlayamıyorum. Doktora gittik, enjektörle sıvının çekilmesini istediler fakat doktor bu riski göze almadı tekrar sıkıntı olabileceği için. Bu hafta hiç oyun oynamadım. Bu yüzden istemeden potadayım. Potada olduğum için üzgün değilim, tek üzüldüğüm konu bacağım. Oynayabilir miyim, orasını bilmiyorum. Kendime güveniyorum ama dizime güvenmiyorum. Gelişen bir şey yok, ekstra ödem oluştu. Az kalsın tendonlarım kopuyormuş.  Benim için de jübile senesi olsun. Doktorumuz ne derse artık… Ben de çok yoruldum ve sıkıldım. Rakiplerimle savaşmıyorum. Kendimle savaşıyorum” dedi.

“KARAR OLARAK BİZE BIRAKAMAZSIN”

Bunun üzerine Acun Ilıcalı ise “Karar olarak bize bırakamazsın çünkü koca bir sezonun en önemli kararı, bunun sorumluluğunu da almak istemeyiz. Hepimiz için zor bir durum bu. Nagihan çok ağır bir sakatlı geçirdi. ‘Savaşacağım’ dedi, öyle bir savaştı ki, performans listesinde onu üst sırada görüyorum ama doktorumuzun bu konudaki yorumu ‘Devam etme şansı az ama karar onun’ oluyor. Nagihan da sonuna kadar zorladı, bundan sonra zorlaman da biraz kalıcı yerlere götürebilir sakatlığını. Çünkü düellolar normal oyuna benzemiyor. Bu da riskli olabilir. Yani hepimiz için üzücü ama şu an gördüğümüz görüntü Nagihan Karadere için Survivor macerası sona eriyor” şeklinde konuştu. 

“TENDONLARIM KOPACAKSA KOPSUN”

Buna üzülen Nagihan Karadere, “Tamam o zaman ben çıkayım oynayayım, tendomlarım kopacaksa kopsun. Yedek bir kızı getiriyorsunuz yedeklerden ben burada çürümüşüm. Karşıma çıkıyor ve benim dizimi patlatıyor, bu da benim suçum olmaması lazım” diyerek tepki gösterdi. 

Survivor’da sürpriz diskalifiye kararı! Acun Ilıcalı açıkladı, Nagihan’dan sert tepki - 2. Resim

“HEP BİZ SUÇLUYUZ”

Konuya kendi açısından bakılmasını gerektiğini söyleyen ve 2 aydır Nagihan’ın yarışmadığını belirten Acun Ilıcalı, “Hep biz suçluyuz. Nagihan bunu biz ilk defa yaşamıyoruz. Sen SMS’le de elensen performansla da elensen yine biz suçluyuz. Zaten biz hep suçluyuz. Burada bir adalet var” diyerek sitem etti. 

Nagihan kalacak mı, gidecek mi? Konuyla ilgili karar önümüzdeki günlerde netleşecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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