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    • Haberler > Magazin > Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan ilk paylaşım! Sözleri dikkat çekti

    Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan ilk paylaşım! Sözleri dikkat çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Survivor&#039;dan diskalifiye olan Sema&#039;dan ilk paylaşım! Sözleri dikkat çekti
    Survivor, Sema Aydemir, Acun Ilıcalı, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor'a sonradan dahil olan Sema sık sık tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayınca dün akşam yarışmadan diskalifiye edildi. Yarışmadan elenen Sema, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Survivor All Star'da kıran kırana mücadele devam ederken yarışmacılar arasında ipler iyice gerildi. Her hafta bir kavganın yaşandığı programa son olarak Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurdu.

    PINAR'I DÖVDÜ

    Survivor'a sonradan dahil olan ve geldiği günden bu yana Pınar'la yıldızı barışmayan Sema diskalifiye oldu. Sema, daha önce defalarca kavga ettiği Pınar'a şiddet uyguladı. Pınar'a tokat atan Sema'nın elendiğini Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak duyurdu.

    Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan ilk paylaşım! Sözleri dikkat çekti - 1. Resim

    "YARIŞMANIN ÇİZGİSİNİ AŞTI"

    Ilıcalı Sema Aydemer için "Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

    Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan ilk paylaşım! Sözleri dikkat çekti - 2. Resim

    DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

    Yarışmadan elenen Sema adadan ayrılır ayrılmaz dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Yarışmadaki tutumundan pişman olan Sema "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam" diyerek duygularını dile getirdi.

    Survivor'dan diskalifiye olan Sema'dan ilk paylaşım! Sözleri dikkat çekti - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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