Survivor'ın şampiyonu olmuştu! Ogeday'ın yeni imajı şaşırttı
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Survivor’ın bu yıl ki sezonunda kavga ve kaos hiç eksik olmuyordu. Sosyal medyada yarışmacılar sık sıkı gündeme geliyordu. Bunlardan dikkat çeken isimlerden biri de şampiyon olan Ogeday Girişken oldu. Tatile çıkan Girişken son pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde yorum yağdı.
Kavga ve kaosun hiç eksik olmadığı Survivor All Star'ın neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Survivor'ın final bölümünde Ogeday Girişken ve Nefise Karatay kıyasıya mücadele etmişti. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla Survivor All Star'ın şampiyonu olmuştu.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Ogeday son olarak Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.
Ünlü yarışmacının yeni imajı görenleri şaşırttı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.