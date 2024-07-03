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Survivor'ın şampiyonu olmuştu! Ogeday'ın yeni imajı şaşırttı

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Magazin Haberleri

Survivor’ın bu yıl ki sezonunda kavga ve kaos hiç eksik olmuyordu. Sosyal medyada yarışmacılar sık sıkı gündeme geliyordu. Bunlardan dikkat çeken isimlerden biri de şampiyon olan Ogeday Girişken oldu. Tatile çıkan Girişken son pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde yorum yağdı.

Kavga ve kaosun hiç eksik olmadığı Survivor All Star'ın neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Survivor'ın final bölümünde Ogeday Girişken ve Nefise Karatay kıyasıya mücadele etmişti. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla Survivor All Star'ın şampiyonu olmuştu.

Survivor'ın şampiyonu olmuştu! Ogeday'ın yeni imajı şaşırttı - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Ogeday son olarak Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Survivor'ın şampiyonu olmuştu! Ogeday'ın yeni imajı şaşırttı - 2. Resim

Ünlü yarışmacının yeni imajı görenleri şaşırttı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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