Survivor'ın şampiyonu olmuştu! Ogeday'ın yeni imajı şaşırttı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 3 Temmuz 2024 16:44 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme:

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Survivor’ın bu yıl ki sezonunda kavga ve kaos hiç eksik olmuyordu. Sosyal medyada yarışmacılar sık sıkı gündeme geliyordu. Bunlardan dikkat çeken isimlerden biri de şampiyon olan Ogeday Girişken oldu. Tatile çıkan Girişken son pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa süre içerisinde yorum yağdı.