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Tahliye sonrası sosyal medyadan ilk paylaşım! Dilan Polat'ın saçı beyazladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tahliye sonrası sosyal medyadan ilk paylaşım! Dilan Polat&#039;ın saçı beyazladı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme, tahliye kararı verdi. Polat'ın kardeşi kararın ardından tahliye edilen Dilan Polat’ın ilk fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın beyazlayan saçı dikkat çekti.

Fenomen Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Polat'ın saçlarının beyazladığı ve yorgun olduğu görüldü.

Tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı.

DİLAN POLAT'IN SAÇI BEYAZLADI

Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.

Tahliye sonrası ilk kare! Dilan Polat'ın saçları beyazladı - 1. Resim

YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNE KARŞILADI

Anadolu Adliyesi'nde ağır ceza mahkemesi verdiği kararla birlikte hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan ve yaklaşık 10 aydır hapiste bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakınları Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde beklemeye başladı. Bekleyenler arasında aynı dönemde cezaevi girdikten sonra tahliye olan Sıla Doğu'nun da yer aldığı görüldü.

Tahliye sonrası ilk kare! Dilan Polat'ın saçları beyazladı - 2. Resim

CEZAEVİNDEN ÇIKAN DİLAN POLAT’TAN İLK GÖRÜNTÜLER

10 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye sonrası ilk görüntüler geldi. Polat’ın sevinç çığlıkları attığı görüldü. 

Tahliye sonrası ilk kare! Dilan Polat'ın saçları beyazladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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