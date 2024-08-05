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Tatil yaparken kaza geçiren Zac Efron hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
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Tatil yaparken kaza geçiren Zac Efron hastaneye kaldırıldı

Magazin Haberleri  / Daily Mail

ABD’nin popüler oyuncuları arasında yer alan Zac Efron, Ibiza’daki bir otelin yüzme havuzunda yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgiyi temsilcisi paylaştı.

Profesyonel oyunculuğa 2000’li yıllarda başlayan ABD’li aktör Zac Efron sevenlerini korkuttu. Efron, İspanya’da tatil yaparken yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail'de yer alan haberde; 36 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, medyada çıkan haberleri doğruladı. Zac Afron’un geçtiğimiz Cuma günü İbiza'da lüks bir villada kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Havuzda yaşanan kazanın detaylarıyla ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmadı. 

2 KİŞİ KURTARDI

Öte yandan TMZ’de konuşan bir kişi, Zac Afron’un villada çalışan iki kişi tarafından havuzdan çıkarıldığını ve kurtarıldığını aktardı. 

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü oyuncunun temsilcisi ise yaşanan olaydan sonra Afron’un tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ünlü isim hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Daily Mail
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