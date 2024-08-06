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Teklif geldi, hazırlıklar başladı! Survivor Nagihan Karadere evleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teklif geldi, hazırlıklar başladı! Survivor Nagihan Karadere evleniyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katıldığı Survivor yarışması ile adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere, evleneceğini açıkladı. Kiraz sapından yapılmış yüzükle evlilik teklifi aldığını söyleyen Karadere, bir iş adamıyla nikah masasına oturacağını belirtti ancak kimliği hakkında ser verip sır vermedi.

2016, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında Survivor'a katılan milli atlet Nagihan Karadere bu kez sporcu kimliğiyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi. 

Teklif geldi, hazırlıklar başladı! Survivor Nagihan Karadere evleniyor - 1. Resim

SURVİVOR NAGİHAN’DAN EVLİLİK MÜJDESİ

8 yıl önce Uğur Gökçe ile boşanan ve bu evlilikten Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk sahibi olan Nagihan Karadere, ikinci kez nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladı. Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan ünlü isim, Tuğba Özay’ın tanıştırdığı bir iş adamı ile evleneceğinin müjdesini verdi. Ancak müstakbel eşinin adını sır gibi sakladı. 

Güzel haberi veren Karadere, “Kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım, tektaşı bekliyorum” dedi. Düğünün ise Monako’da gerçekleşeceğini belirten Karadere, nazar değmesinden korktuğunu açıkladı. 

Teklif geldi, hazırlıklar başladı! Survivor Nagihan Karadere evleniyor - 2. Resim

NAGİHAN KARADERE: KADINLARA OLAN SAYGISIYLA GÖNLÜMÜ KAZANDI

Tanışma hikayelerini anlatan Survivor Nagihan şunları söyledi: 

“Bizi Tuğba Özay tanıştırdı. İş konuşalım derken iş oldu, aşk. Nasıl oldu biz de anlamadık. Tuğba bize ‘Ne kadar yakıştınız’ dedi. Ben bir anda kendimi bu olayın içinde buldum. Bir baktım bana kiraz sapından yüzük yapmış verdi. ‘Şu an elimizde olan’ bu dedi. Sonra düğün konuşmaları yapıldı. Şimdi pırlanta bekliyorum. Komediyle başlayan bir hikaye. Muhteşem bir şekilde yolunda giden bir ilişki. Tuğba nikah şahidim olacak. ‘Eniştem’ diyor, hemen erkek tarafına geçti (gülüyor). Çok mutluyum. Beyefendinin enerjisi çok güzel. İşine ve kadınlara olan saygısıyla gönlümü kazandı. Benim gibi bir insanın kalbine girdi çünkü kimseyi beğenemiyordum.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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