Ters kelepçeli halini unuttu! Oyuncu Meral Kaplan serbest kalınca ne diyeceğini şaşırdı

İstanbul Arnavutköy’de, arazi satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, aralarında oyuncu Meral Kaplan’ın da yer aldığı 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaplan’ın ters kelepçeli görüntüleri gündem olurken, oyuncu gözaltına alındığına dair iddiaları dahi yalanladı, yaptığı açıklama da dikkat çekti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur E.Y'nin Arnavutköy'de bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

NELER ÇIKTI NELER…

Ekipler, çalışmalarında S.Ö. ile olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Ö'nün 7, D.Ö'nün 1, A.Ş'nin 1, N.T'nin 2, M.D'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö, D.Ö. ve A.Ş. tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜNLÜ OYUNCUYU DA GÖZALTINA ALDILAR

Ekipler, çalışmaların devamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan'ı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

MERAL KAPLAN’DAN GARİP AÇIKLAMA

23 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ters kelepçeli görüntüleri ortaya çıkan Meral Kaplan, "Kimseyi dolandırmadım. Sadece tanıdığım biriyle ilgili bilgime başvuruldu, bildiklerimi paylaştım ve evime döndüm" açıklamasıyla kendini savundu.

Ters kelepçeli hallerini unutup gözaltına alındığını dahi yalanlayan Kaplan açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: