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THY Baruthane Pilavcısı'nı 1 yıl boyunca kara listeye aldı

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Magazin Haberleri

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Baruthane Pilavcısı Nedim Şahin'e Türk Hava Yolları'ndan şok ceza geldi. THY, uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu paylaşan Şahin'e 1 yıl bilet satmayacak. Öte yandan THY, "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur'a da geçtiğimiz yıl aynı cezayı vermişti.

'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin, THY uçağında ikram yerine kendi pilavını yediği anları paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketi harekete geçti.

THY'den Baruthane Pilavcısı'na 1 yıllık men cezası - 1. Resim

1 YIL BİLET ALAMAYACAK

Şahin THY'nin marka değerini zedelediği gerekçesiyle kara listeye alındı. Nedim Şahin, 1 sene boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

Görüntülerde THY uçağına binen Şahin'in ikramlar yerine pilav yediği anlar görülüyor.

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